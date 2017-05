El Big Data ha convertido nuestro rastro digital en un gran negocio

21 may 2017 silvia torres

Carme Artigas está acostumbrada a ser "la única mujer" en muchos sitios desde que eligió su carrera, Ingeniería Química. Se ha movido con buen pie en un mundo de hombres y aún recuerda cómo, siendo ella la que mandaba, siempre miraban a su acompañante masculino (casi siempre su subalterno) para cerrar un contrato. Los hombres están más cómodos entre ellos. Carmen es la única española y también la única europea en la lista de las 30 directivas más influyentes y con más proyección internacional que hace la revista norteamericana de negocios Insight Success. Y la editorial O´Reilly Media, especializada en tecnología, la coloca entre las primeras mujeres del mundo en el negocio de los datos.

Artigas lidera una empresa implantada en un mundo masculino: la tecnología. Es cofundadora de Synergic Partners, la firma que adquirió Telefónica en 2015 para ser su punta de lanza en el mundo del big data. Asegura que estar en tantas listas de prestigio no ha cambiado la percepción que tienen de ella sus empleados y clientes. Y no, no ha tenido que "hacerse la rubia" para destacar en un mundo anegado de testosterona. "Sí, es un mundo de hombres, pero estoy acostumbrada a estar en minoría. De todas maneras, creo que no estamos donde estamos porque yo sea mujer, sino por los años que llevamos innovando en España".

Mujerhoy Usted es la embajadora en Madrid de la iniciativa global Women in Data Science, ¿por qué hay tan pocas empresarias tecnológicas?

Carme Artigas Se cumple una triple pinza: pocas mujeres en la tecnología, pocas en puestos directivos y pocas en innovación. Tal vez influye que las mujeres siempre tenemos esa fijación con la seguridad y para montar una start up hay que tener mucha tolerancia al riesgo. Pero, en general, en este país hay poco espíritu emprendedor, porque cuando estás en el último año de la Secundaria nadie te cuenta que montar una empresa o tener iniciativas empresariales puede ser una opción de vida.

Mujerhoy A veces, parecería que para triunfar en Silicon Valley no solo hay que ser hombre si no tener menos de 30 años...

Carme Artigas Tengo 49 y me siento mejor ahora que cuando era mas joven. A los 30 estás obsesionado con el futuro, siempre pensando: "¿Cuál será el próximo paso?". Pero con la edad aprendes que a lo mejor no habrá un próximo paso hasta que no acumules experiencia suficiente para subir al siguiente nivel. La gente joven quiere quemar etapas muy pronto, llevan dos años aquí y ya quieren promocionar, pero no han tenido tiempo de digerir sus éxitos ni afrontar sus fracasos. Con la edad ganamos experiencia y seguridad. Vivimos en un mundo tan cambiante que uno normalmente nunca tiene tiempo para procesar toda la información que va llegando y que puede afectar a tu negocio; entonces tu experiencia y tu intuición cobran un gran valor, porque te ayudan a tomar decisiones.

Mujerhoy Recuerdo la campaña y el libro de Sheryl Sandberg que denunciaba la costumbre de llamar bossy [mandona] a cualquier mujer directiva. ¿Ha experimentado la sensación de ser discriminada por ser una mujer que manda?

Carme Artigas Siempre digo que las mujeres sufrimos el efecto "demasiado". Siempre eres "demasiado" joven, "demasiado" agresiva, "demasiado" ambiciosa o "demasiado" vieja. Siempre hemos recibido críticas por luchar por nuestros objetivos.

Mujerhoy ¿Cómo le explicaría lo que hace a alguien ajeno al big data?

Carme Artigas A ver si lo consigo [Risas]. Vivimos en un mundo digital donde la gente busca, compra, habla y se enamora por internet. Antes llamabas a un teléfono que era una casa y ahora llamas a un teléfono que es una persona. Esa conexión genera tráfico de imágenes, voz, texto... Hasta ahora, no había manera de gestionar bien ese rastro que dejamos en internet. El big data permite, por primera vez, convertir miles de bites en información inteligente, con significado y utilidad. Es posible prever efectos adversos de los medicamentos, porque se está pasando de diagnosticar y tratar enfermedades según protocolos basados en promedios a hacerlo con protocolos personalizados más eficaces. También se pueden anticipar terremotos hasta con cuatro semanas de antelación y monitorizar la desertificación de los cultivos con un dron. Resumiendo, es todo lo que tiene que ver con los datos y con la inteligencia.

Mujerhoy ¿Cómo es el proceso para convertir toda esa información en algo útil o, incluso, en un negocio?

Carme Artigas Se utilizan técnicas muy sofisticadas para detectar patrones de comportamiento en modelos predictivos que se han perfeccionado mucho en los últimos años. Solo hay que ver el parte meteorológico: antes acertaban una vez, ahora aciertan casi siempre. Se procesan muchos datos en grandes sistemas de computación detrás de cada predicción del tiempo. También hay mucha basura entre tanta cantidad de información, el big data trabaja con sistemas de correlaciones con un tamaño de muestra muchísimo mayor y más representativa que con los que suele trabajar la estadística tradicional. Con el big data tienes toda la muestra, toda la información que existe para procesar. El sistema, entonces, busca lo que tiene sentido, lo que está correlacionado y lo que no.

Mujerhoy ¿Cuánto de nuestros gustos, nuestros hábitos domésticos, de nuestra red de amigos... cuánto de todo eso podría convertirse en información útil para una base de big data?

Carme Artigas Lo primero a tener en cuenta es que la mayor parte de los datos con los que trabajamos son anónimos, toda esa información se convierte en anónima antes de ser usada. Lo útil de procesar mucha información es sacar en claro patrones de comportamiento y tendencias. No nos interesa cómo se llama alguien o dónde vive, no lo necesitamos. Hay mucha alarma con esto porque la gente no sabe cómo se usan estos datos...

Mujerhoy De todas maneras, ¿cree que se debería educar a la gente para proteger más su información?

Carme Artigas Por supuesto. Hay que gestionar los riesgos y las oportunidades que te dan las nuevas tecnologías. Hay que enseñar el valor de nuestra información personal y decir claramente que existe un marco legal que la protege. Por otra parte, hay que pensar que las generaciones más jóvenes tienen una percepción muy distinta de la privacidad. Yo no tengo Facebook, pero mis hijos sí, con fotos de todas las novias que han tenido, lo que han comido, las vacaciones y las fiestas. Por ejemplo, ¿tu aceptarías que una compañía siguiera tu trayecto en el coche y registrara dónde paras, dónde pones gasolina, qué recorridos habituales haces, a cambio de un descuento en el seguro? Yo no, lo encontraría intrusivo, pero me lo ofrecen para mi hija que se acaba de sacar el carnet e igual sí lo acepto. Creo que el concepto de "información personal sensible" ha variado mucho de una generación a otra. Ahora todo el mundo está en la red profesional LinkedIn, pero al inicio tuvo problemas de financiación porque nadie confiaba en que pudieran conseguir que la gente publicara su curriculum. Hasta entonces, los curriculum eran una información que se guardaba en las empresas bajo siete llaves, ¿cómo podías pensar que la gente los iba a publicarlo alegremente en internet? Pues ahí estamos todos. La percepción de lo que es privado ha cambiado mucho.

Mujerhoy ¿Es posible que alguien pretenda vivir sin dejar huella digital?

Carme Artigas Creo que si alguien se lo propusiera lo conseguiría, pero ya llevaría un buen camino recorrido... así que es probable que no llegara a tiempo. Tampoco sé si le compensaría. Internet se ha convertido en un canal muy útil para servicios, para las relaciones personales, para la información... Se reducen los costes, hay más transparencia... ¡Son muchos los beneficios! Es cierto que hasta hace poco la gente no era consciente del valor de su información personal y creía que muchos servicios eran gratis cuando realmente los estaban pagando con sus datos, pero ahora el consumidor es más maduro y lo que reclama es protección y que cualquier proveedor de servicios no pueda hacer lo que quiera con su información. Las empresas tampoco pueden ser demasiado agresivas porque la gente ha aprendido a borrarse las cookies y a bloquear los anuncios en internet. Soy de las que piensa que las tecnologías siempre van a producir avances a nivel social, pero que hay generaciones de tránsito y esa somos nosotros.

Mujerhoy ¿Qué tiene que saber un científico de datos?

Carme Artigas Es un perfil un poco renacentista, debe saber de muchas cosas. Lo primero, tener una titulación de Matemáticas o Ingeniería; luego, capacidad de pensamiento abstracto, capacidad de programación, de hacer análisis estadísticos; pero también debe ser una persona creativa porque está trabajando con cosas nuevas, por lo que ha de ser capaz de crear patrones nuevos de comportamiento -casi antes de que existan-, de descubrir respuestas a preguntas que todavía nadie se ha hecho. Su visión ha de ser predictiva, saber qué es lo que va a ocurrir o, al menos, poder imaginárselo. Cuando fundamos esta compañía no existían este tipo de profesionales en España, nosotros los creamos.

Mujerhoy En nuestro sistema educativo se han reducido las horas de asignaturas como Filosofía y Literatura. En un mundo dominado por la tecnología y los datos, ¿ya no hacen falta las Humanidades?

Carme Artigas Todo lo contrario, nosotros integramos en los equipos cada vez más perfiles de Ciencias Sociales. antropólogos, sociólogos, urbanistas... Justamente, ahora lo que necesitamos es solapar el big data con la parte cualitativa. Yo, matemáticamente puedo saber la intención de voto de un candidato u otro, pero también necesito saber la razón. Se necesita una formación humanista para explicar las certezas matemáticas. Por otra parte, está el tema ético: no podemos dejar que ingenieros de software tomen decisiones éticas sobre algoritmos diseñados para que un coche frene o no.

Mujerhoy Si tuviera que escoger una información de alto riesgo de su familia para ponerla a salvo, ¿cuál sería?

Carme Artigas La información genética y el ADN, eso es clave y mucho más importante que el nombre o la dirección de tu casa. Creo que sería lo único que protegería con celo.

Mujerhoy ¿Un consejo para salvaguardar los datos de nuestra vida privada?

Carme Artigas Primero, ser consciente de tu valor y del valor de tu información, y luego ponerte en manos de profesionales de confianza, alguien que garantice que se va a hacer un buen uso de ese material. Ser custodio de datos será una profesión con mucha salida en un futuro no tan lejano.