23 may 2017 rafa pontes

Veinte años hace ya que rodó su primer corto. Y, desde entonces, muchas películas le han dado satisfacciones: Julieta, Truman, La flaqueza del bolchevique, Días de fútbol, Lo mejor de Eva... Pero seguramente, la que más alegrías le ha proporcionado sea la última: No sé decir adiós (ya en cartelera), que le ha valido el premio a la mejor actriz en el Festival de Málaga, donde la película también ganó la mención especial del jurado, el premio al mejor guión y el galardón al mejor actor de reparto, para Juan Diego.

En No sé decir adiós, del director Lino Escalera, Nathalie Poza se adentra en las complejidades de una mujer perdida y vulnerable ante la enfermedad. Un filme contenido y austero sobre el último viaje hacia la muerte de un padre y las dificultades de la despedida, que a la actriz podría llevarle, según muchas quinielas, a conseguir su primer Goya. "Ha sido el viaje más intenso, privilegiado y hermoso de mi carrera. Yo también perdí a mi padre víctima de un cáncer y he puesto toda mi experiencia, pasión y ganas en este personaje tan completo y difícil de encontrar".

Mujerhoy Su personaje, Carla, es una mujer débil pero fuerte; centrada, pero perdida... ¿Dan miedo estos retos?

Nathalie Poza Mi primera reacción fue: "No me quiero meter ahí". Pero había algo que se pegaba a mi piel. Y yo que me reía de esa frase que dicen: "Los personajes te eligen por algo"... Lo primero que hice a la hora de preparar el papel fue buscar las diferencias entre Carla y yo. Tenía que convencerme de que yo no soy ella y, a la vez, permitirme el lujo de hacer lo que ella hace. Tiene cosas que yo no tengo y se permite destruirse hasta donde quiere, para negar la muerte hasta donde le da la gana. Es una kamikaze. Pero con la muerte no puede nadie. Esta película es el viaje más catártico que he hecho profesionalmente.

Mujerhoy ¿Llevar el peso de la historia ha sido una presión añadida en este caso?

Nathalie Poza En Julieta, todo el mundo me preguntaba si no me daba miedo tener solamente una secuencia, ir a rodar solo un día con Pedro Almodóvar. Creo que es más fácil hacer una protagonista de estas características, que tiene muchas aristas, que una sola escena en la que te lo juegas todo.

Mujerhoy ¿Diría que se sabe mejor el camino cuando hace un papel protagonista?

Nathalie Poza Bueno, el primer día de rodaje suele ser un desastre. No conoces al equipo, quieres tener el personaje perfecto y la sueles cagar. Y a veces te encuentras perdida, intentando contar algo con un guión que no es redondo. En este caso, no fue así. Como decía Gina Rowlands: "El guión me leyó a mí". Carla, mi personaje, apenas habla cuando está con su familia, hay muchos silencios. Pero en tres secuencias en las que está bajo el efecto de distintas sustancias, habla mucho y muestra su fragilidad de una forma muy torpe para intentar argumentar sus heridas. Esas escenas dan muchas pistas.

Mujerhoy Cuando vio la película, ¿se vio a sí misma o vio a su personaje?

Nathalie Poza La primera vez me asusté. "¿Esa soy yo?", me pregunté. Como dice Isabelle Huppert:"Eres tú, pero no eres tú"; es tu cara, es tu cuerpo, es tu voz, pero a la vez estás escondido. Es lo esquizofrénico de este oficio. En esta película tuve suerte porque el cásting es exquisito, desde Juan Diego y Lola Dueñas hasta personajes de una sola escena. Todos esos espejos me han dado mi personaje. Cuando tienes al otro delante y se lo ofreces, dejas de pensar en ti. Me está pasando lo mismo que en el teatro: cuando me olvido de mí se va el miedo, yo desaparezco y me ocupo de entregar.

Mujerhoy Su padre falleció hace unos años. ¿Supo decirle adiós?

Nathalie Poza A él le dediqué esta película... Pero creo que una nunca se despide como hubiera querido. Al menos, me quedé con ganas de hacerlo de otra manera o de haber tenido otra relación. Siempre hay cuentas pendientes. Mi padre vivió la Guerra Civil y por eso no entendía algunos de mis problemas. "Si no pasas hambre, si te lo estoy dando todo ¿qué puede irte mal?", decía. Ese choque generacional, el no haber sido la hija perfecta o no haber dicho: "Te quiero"... siempre duele.

Mujerhoy Todo eso, ¿le ayudó a componer su personaje?

Nathalie Poza Entendí muy bien ese dolor. Creo que el sufrimiento actoral está infravalorado. Necesitas dudas y miedos, y en todos los procesos creativos hay momentos de crisis. Precisamente, porque ya tenía superados todos esos lugares por los que ha pasado mi personaje, me daba mucha pereza al principio. He vivido esa experiencia y no me interesaba volver. Pero, gracias a que estaba lejos, pude verlo con distancia y defender la historia del personaje, que no es la propia.

daniel alea La actriz luce vestido de Ana Locking y sérum Neomorphose Clarté Fondamental de Carita

Mujerhoy Y cuando creía que se había acabado, llega el director Andrés Lima y le ofrece un papel en la obra teatral Sueño, donde la muerte del padre vuelve a coparlo todo.

Nathalie Poza ¡Ahí estamos, en el Teatro de la Abadía, en Madrid, hasta el 18 de junio! Me apetecía mucho porque Andrés se ha inventado algo que él llama transgénero, y no solo porque los hombres hacen de mujeres y las mujeres de hombres, sino porque es tragedia y comedia. Cuando crees que te vas a reír, aparece la amargura y ahí bucea, en el límite entre la sonrisa amarga y el despiporre de una comedia desatada. Y sí, la escribió basándose en la muerte de su padre. Según dice Andrés, es "una locura festiva que acaba en pico terrorífico".

Mujerhoy ¿Temió, en algún momento, que esto nunca sucediera, que no llegara a vivir un momento dorado como este?

Nathalie Poza Había una parte que sí lo creía, porque siempre he sido pragmática. Josep María Pou me decía antes de salir a escena: "¡Nos los vamos a comer con patatas!", como grito de guerra. Y yo decía: "Bueno, o no". Siempre me guardo una posibilidad de que las cosas no salgan, y creo que es sano. Ahora bien, visualizar las cosas funciona. Fíjate que me acaba de salir una agente francesa gracias a esta película.

Mujerhoy Y, gracias a este doble estreno, en cine y teatro, está usted en racha.

Nathalie Poza Sí, la verdad es que me tocaba. Sobre todo, tenía el anhelo de hacer, de contar algo con todo lo que tengo dentro. Y se echa mucho de menos este tipo de personajes y esta sutileza en el trabajo.

Mujerhoy ¿Cree, como afirman otras actrices, que hay escasez de buenos personajes femeninos?

Nathalie Poza Creo que muchas veces lo que falta es que te den permiso para profundizar. Hay mucha ficción llena de personajes femeninos, pero... ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde le interesa al director, casi siempre un hombre? A veces, el personaje que te dan es estupendo, pero no te dejan hacerlo según de qué manera, o da miedo que alguien se ofenda. He llegado a oír: "A ver si eso va a ser demasiado verdad y no se va a entender". Que manda narices.

Mujerhoy ¿Eso ocurre menos en el teatro?

Nathalie Poza Sí. Aunque lo hablo mucho con Andrés Lima: está muy bien que ensayemos, preparar las cosas, reinventar y fijar. ¿Pero qué pasa si dejamos algo sin cerrar y que la vida suceda en escena? Hay una parte del trabajo previo que, una vez llegas al rodaje o al escenario, tienes que olvidar. No debemos desconfiar de nuestra capacidad de profundización