Kourtney se ofrece a gestar para su hermana Kim Kardashian

23 may 2017

Todo parece girar últimamente alrededor de la maternidad en 'Keeping Up With The Kardashians' el 'reality show' que nos va informando de cómo la vida de la familia más famosa del planeta. Sabemos de los problemas para volver a concebir de Kim, a la que sus médicos le han advertido sobre los peligros que sufriría su salud si volviera a gestar, pero la diva no se resigna: busca quien lo haga por ella.

Pero la conversación sobre la maternidad surrogada tiene otro frente abierto en la familia Kardashian: la matriarca del clan, Kris Jenner, ha recibido una oferta de un matrimonio que no puede concebir y que pretende comprarle algunos óvulos, “dada su impresionante capacidad para producir una descendencia con tantos méritos y éxito personal”. Desafortunadamente, a sus 61 años le resulta imposible donar o vender, pero su ginecólogo sí le confirma que podría gestar para otra persona.

“¿Acaso querrías gestar a mi hijo”, le pregunta a su madre Kim. “Si realmente pensara que podría llevar a tu hijo sin peligro para él, ya te lo hubiera propuesto”, le replica su madre. Gracias a esta conversación, nos enteramos de un segundo ofrecimiento familiar que sí puede tener visos de éxito: ante la retirada de Kris, Kourtney le replica: “No te preocupes, ya me he ofrecido yo”. ¿Terminará la hermana mayor de las Kardashians, madre ya de tres niños, portando un cuarto para su hermana?

