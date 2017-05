La luna de miel de Pippa Middleton y James Matthews, en el paraíso polinesio de Marlon Brando

23 may 2017

Toda luna de miel debe pasar por un paraíso, y uno de los lugares que mejor encajan en tal denominación es Tetiaroa, una isla privada en la Polinesia Francesa a 42 kilómetros de Tahití a la que solo se puede acceder en jet privado y bajo invitación. Se trata del paraje en el que Marlon Brando recaló en 1962, cuando rodaba “Rebelión a bordo”, y que del que se enamoró hasta el punto de comprarlo. Pippa Middleton y James Matthews se alojan ya en The Brando un resort de lujo formado por 35 villas privadas y a 3.000 euros la noche.

En 'The Brando', el carísimo establecimiento hotelero que ocupa hoy un lugar que el actor compró por solo 15.000 libras, lleva abierto al público desde 2014. Se trata de una isla en la que Pippa Middleton y Matthews se aseguran una privacidad absoluta, algo que ya no está al alcance de demasiados enclaves paradisíacos y playeros, accesibles para los paparazzis por mar, helicóptero o dron. Cada una de las villas cuenta con playa propia y piscina, mientras que en las zonas comunes esperan el spa, los restaurantes o los distintos bares con distintos espectáculos con animación nocturna.

Este rincón del Pacífico cuenta con más fans entre lo más insigne de la sociedad global. Por ejemplo, Barack Obama, quien comenzó sus vacaciones y su libro de memorias justamente en The Brando. Su retiro fue algo más barato que el de los Matthews: 2.500 la noche. El ex presidente de los Estados Unidos no hizo más que escribir y practicar windsurfing, uno de sus deportes favoritos. No está claro si Pippa y James se trasladarán a otro lugar tras su estancia en Tetiaroa. Lo único seguro es que terminarán su luna de miel en Escocia.