El álbum íntimo de Sofia Coppola

25 may 2017

Compartir en google plus

En el cine de Sofia Coppola, hay silencios cargados de significado, languidez, música cool. Los rayos de sol entre las hojas. Piscinas. Chicas instaladas en una permanente extrañeza. Chicas guapas, que no saben que lo son. Chicas que están solas pero, a pesar de todo (la guillotina, la estupidez, Tokio, el aburrimiento, los otros), encuentran una manera propia de pasárselo bien. En 'Las vírgenes suicidas', en 'Lost in traslation', en 'Somewhere', la melancolía es la forma. ¿Y el fondo? Probablemente, la hilatura casi invisible de los vínculos. Sus ritos banales (ver una película juntos, comer pasta...).

d. r. Con el director de cine Spike Jonze, con el que estuvo casada entre 1999 y 2003 d. r. En 2004 salió con Quentin Tarantino d. r. Cartel de Maria Antonieta. d. r. En su boda con el francés Thomas Mars (2011), líder de la banda de rock Phoenix y padre de sus dos hijas. d. r. Con Karl Lagerfeld en 1987. d. r. Con Marc Jacobs en 2014. d. r. En 1972, en brazos de su madre, Eleanor, y con su padre y sus hermanos Gian Carlo (fallecido en accidente en 1986) y Roman. D. R. Con su hija Cosima en 2011. d. r. En Venecia (2003), junto a Scarlett Johansson y Bill Murray, en la premier de 'Lost in traslation'. d. r. Dirigiendo 'Somewhere'. d. r. Portada de Gentlewoman. d. r. En 'El padrino III' sustitutó a Winona Ryder. Su trabajo fue muy criticado. d. r. En la fiesta de Marc Jacobs, junto a Anna Sui (2005). d. r. En 2015. d. r. Con su padre, Francis Ford Coppola, cuando tenía 13 años. d. r. Cartel de 'Lost in Traslation',

Sofía Coppola es eso que tanto aman los franceses: una mujer con una camisa blanca, que no cambia el corte de pelo que tiene (suponemos) un sofisticado mundo interior. Sutilmente femenina, sutilmente fashion, sutilmente sexual, sutilmente ambiciosa, sutilmente feliz. Al contrario que su descomunal padre, un genio que ha olvidado cómo hacer cine, Sofia habita un entorno de puntos suspensivos. Al fin y al cabo, una camisa blanca es como un lienzo en blanco, un espacio libre para la especulación.