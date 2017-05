Estoy viviendo un nuevo y maravilloso amor. Me entusiasma la idea de comenzar otra vida

27 may 2017

Apunto de cumplir los 75 años y con más de 65 millones de ejemplares vendidos de sus 22 novelas, Isabel Allende podía haber optado por disfrutar de una jubilación dorada en San Francisco, gracias al rédito de títulos como La casa de los espíritus o Eva Luna. Podría distraerse dando conferencias y ocupándose de la fundación que creó tras la muerte de su hija Paula y desde la que financia programas de ayuda a colectivos desfavorecidos, sobre todo mujeres y niños. Pero la chilena, la escritora viva más leída del mundo en español, no piensa dejar de momento la literatura. Tras su separación después de 28 años de matrimonio y la muerte de varios amigos -entre ellos su agente, Carmen Balcells-, atravesó una etapa difícil. Pero ha vuelto con fuerza y con una novela (la 23) bajo el brazo, 'Más allá del invierno' (Plaza y Janés).

Dicen sus editores que esta es una de sus obras más personales. Una inmigrante ilegal guatemalteca, una chilena exiliada (como ella) y un maduro norteamericano, que atraviesan el más duro invierno de sus vidas, protagonizan una historia de segundas oportunidades en la América previa a la administración Trump, pero donde ya se refleja el rechazo al diferente. Ella, que lleva más de 40 años viviendo fuera de Chile y casi 30 en Estados Unidos, cree que "nadie es ilegal en esta vida, todos tenemos derecho a vivir en el mundo". De inmigración, tragedias personales y la esperanza que ofrece el amor hablamos con ella poco antes de que viaje a Madrid para presentar su novela en la Feria del Libro.

Mujerhoy ¿Qué tiene de especial para usted esta novela respecto a las anteriores?

Isabel Allende Este libro es muy contemporáneo. Sucede en tres días, en enero de 2016, en el estado de Nueva York, y uno de los personajes es una periodista chilena de 60 años, que ha vivido la experiencia del golpe militar de 1973 y del exilio. Aunque yo no soy Lucía Maraz, hay mucho de mi vida y mi carácter en ella.

Mujerhoy Dice usted en el libro que la idea surgió en la Navidad de 2015, mientras tomaba un café con un algunos familiares y amigos...

Isabel Allende Sí, en la Navidad de 2015 estaba con mi familia en Brooklyn, pensando en la novela que debía comenzar el 8 de enero del año siguiente. No tenía nada en la mente, pero eso no me libraba de la obligación que me he impuesto de comenzar un libro en esa fecha. Sé que la inspiración vendrá si tengo la disciplina de sentarme ante la computadora cada día. La familia y un par de amigos me sugirieron que escribiera sobre la casa que habíamos alquilado para esas vacaciones, sobre algunos criminales de la mafia que antes vivían en ese barrio... Esas ideas y otras que flotaban en el aire o en mi memoria me dieron el suficiente material para comenzar una historia el 8 de enero. Dos semanas más tarde, una tremenda tormenta de nieve azotó la costa este de los Estados Unidos, especialmente el estado de Nueva York. Y eso fue lo que yo necesitaba para darle forma a mi novela: tres personajes atrapados en una tormenta tres días. Lo que les sucede los hace cambiar.

Mujerhoy Poco después de comenzar el libro, reconoció que atravesaba un periodo de sequía productiva, por su separación y la muerte de varios amigos. ¿Le ha costado mucho terminarlo? ¿Cómo ha conseguido recuperarse?

Isabel Allende Es cierto que estaba pasando por una mala racha: me había separado de mi marido después de 28 años juntos, se murieron un par de amigos y mi perra Olivia, dejé mi casa, me desprendí de lo que contenía y empecé con dificultad una vida diferente de mujer sola a los setenta y tantos años. Sabía que la escritura podía ayudarme a superar ese momento y me impuse la tarea de escribir otra novela. La disciplina sirve mucho en estos casos, pero también me ayudaron el cariño de mi familia y algunos amigos, otro perro y la lealtad del equipo que trabaja conmigo en mi oficina y mi fundación. Para mí, es importante mantenerme ocupada y conectada con mi gente y con mis lectores.

Mujerhoy Durante su matrimonio, su marido y usted perdieron a tres hijos.

Isabel Allende Willie y yo perdimos a mi hija Paula, que murió por una crisis de porfiria y negligencia en el hospital, y a Jennifer y Harleigh, hijos de Willie, que fueron víctimas de las drogas. No sé cómo permanecimos juntos 28 años, teníamos el corazón roto. Al final, nos separamos. Supongo que hay parejas que sobreviven a esa tragedia, pero no fue nuestro caso.

"Al comenzar la novela, Trump ni era candidato. Pero el drama de los inmigrantes estaba en el aire" Isabel allende

Mujerhoy ¿Por qué decidió centrar esta historia en una inmigrante ilegal?

Isabel Allende Cuando comencé la novela, Trump ni siquiera era candidato a la Presidencia todavía. Pero el drama de los refugiados y los inmigrantes indocumentados estaba ya en el aire, no solo en Europa, también en los Estados Unidos. Llevaba varios meses escribiendo Más allá del invierno, uno de cuyos personajes es una muchacha inmigrante de Guatemala, víctima de la violencia de las pandillas que han diezmado a su familia, cuando Trump comenzó a exacerbar el odio contra los hispanos, los musulmanes y los extranjeros en general. El populismo y nacionalismo, que Trump representa, siempre recurre a la xenofobia y necesita de un chivo expiatorio. Es difícil para quien no lo ha experimentado ponerse en el caso de los inmigrantes y refugiados. Nadie deja por gusto todo lo que le es familiar "sus parientes, sus amigos, su casa, su tierra, su lengua, sus costumbres...". Lo hace por extrema necesidad, por escapar de la violencia o la extrema pobreza. Hay que ponerse en el caso de quien arriesga su vida y la de sus hijos para escapar de su país y buscar refugio en otro, donde por lo general es recibido con hostilidad.

Mujerhoy ¿Usted también ha vivido el drama de la inmigración ilegal?

Isabel Allende Fui refugiada política en Venezuela, donde llegué con una visa de turista que expiró tres meses más tarde, pero no fui indocumentada por mucho tiempo. Venezuela, en aquella época, era un país generoso y abierto, donde llegaban miles de inmigrantes de todas partes del mundo y de exiliados del sur del continente, que sufrían la represión de brutales dictaduras militares. Era fácil obtener la residencia. Y, aunque he sido extranjera en Estados Unidos durante más de 30 años, he tenido suerte y no puedo decir que haya sufrido personalmente el drama de tantas personas que viven indocumentadas. Pero mi fundación trabaja con inmigrantes y me toca ver casos muy trágicos. Eso inspiró el personaje de Evelyn Ortega en mi novela.

Mujerhoy ¿Por qué cree que los inmigrantes son el chivo expiatorio de Trump y de muchos norteamericanos?

Isabel Allende La idea del chivo expiatorio es típica de los gobiernos populistas y nacionalistas. En Estados Unidos hay millones de personas, especialmente blancos con poca educación, que han perdido sus trabajos o ven que sus ingresos no alcanzan para vivir y menos para sostener "el sueño americano", es decir, la idea de que con esfuerzo cualquiera puede progresar. Culpan a la globalización y a los inmigrantes latinoamericanos, que están dispuestos a emplearse en las labores que ningún americano desea hacer por tan baja remuneración, pero la causa principal es que la tecnología ha revolucionado la industria y eliminado empleos de mano de obra, y que la mala distribución del dinero ha creado una tremenda disparidad entre el 1% de la población que ha acumulado demasiado y el resto, que vive endeudado. Esta diferencia crea resentimiento y eventualmente se traduce en violencia. Y Trump ha sabido utilizar ese resentimiento.

Mujerhoy ¿Cómo valora los primeros meses del Gobierno de Trump?

Isabel Allende La política de inmigración ha disminuido la entrada de indocumentados, porque la gente tiene mucho miedo de arriesgarse a cruzar la frontera. Y también ha creado una situación de gran inseguridad para los que viven en el país, porque pueden ser deportados. Hay casos de niños que quedan abandonados porque los padres son deportados.

Mujerhoy ¿Y qué pueden hacer los inmigrantes ante esa situación? ¿Cómo debería implicarse, a su juicio, el resto del país?

Isabel Allende Los inmigrantes hispanos se están organizando para mantenerse informados sobre sus derechos y sobre las instituciones que ofrecen ayuda, como iglesias y ciudades que son santuario. La xenofobia de Trump y de una parte de la población está confrontada por millones de americanos, que tienen una actitud de generosidad y acogida, y por las leyes del país, que tradicionalmente ha recibido inmigrantes y les ha dado la oportunidad de formar parte de esta sociedad. No olvidemos que, excepto los pueblos originarios de Norteamérica, todos son descendientes de inmigrantes. La fuerza de Estados Unidos proviene de los inmigrantes, que casi siempre son jóvenes, ambiciosos, valientes y sanos. Los ancianos, débiles y enfermos quedan atrás.

"Creo en el poder del amor, que puede mitigar el dolor y a veces sanarnos. Lo he vivido".

Mujerhoy A pesar de la difíciles historias de sus protagonistas, al final de Más allá del invierno queda un poso de esperanza. "El único remedio para tanta desgracia es el amor", escribe. ¿También en la vida real?

Isabel Allende Creo en el magnífico poder del amor, que puede mitigar el dolor y a veces puede sanarnos. Lo he experimentado en mi propia vida. Me han sucedido algunas desgracias bastante graves, pero nunca he estado deprimida, porque no me ha faltado amor. He tenido siempre el amor incondicional de mi madre y de mi hijo Nicolás, y también el amor de otras personas maravillosas, como mi nuera Lori, mi padrastro, que tiene 100 años, mis nietos y algunos amigos.

Mujerhoy "En medio del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible", dice uno de sus personajes, citando a Albert Camus. ¿Ha llegado ya su "verano invencible"?

Isabel Allende Puedo asegurar que nunca he estado deprimida porque tengo adentro mi propio verano invencible. En medio de las situaciones más oscuras de mi vida, como el año terrible de la enfermedad y la muerte de Paula, sabía que eso no sería eterno y que había luz y alegría en el mundo, aunque en ese momento yo no pudiera percibirlas.

Mujerhoy ¿Y qué etapa vital está viviendo ahora? ¿Está dispuesta a seguir descubriendo cosas nuevas, a vivir un nuevo amor?

Isabel Allende Estoy viviendo una época muy linda de mi vida: un nuevo y maravilloso amor. En junio del año pasado recibí un mensaje por correo electrónico de un hombre que me escuchó por la radio. Ese fue el comienzo de una delicada correspondencia diaria en que él me saludaba cada mañana con una foto de su jardín, o de su capuchino, o de los árboles del parque, y me despedía cada noche con otro mensaje. Se llama Roger, es viudo, abogado, trabaja y vive en Nueva York. Por fin nos conocimos en octubre, cuando fui por trabajo. Digamos que fue amor a primera vista, lo que rara vez ocurre a nuestra edad. Desde entonces, nos hemos visto cada dos o tres semanas. El plan es que él se venga a vivir a California conmigo en un futuro cercano.

d. r. 'Más allá del invierno', de Isabel Allende (Plaza y Janés), a la venta el 1 de junio.

Mujerhoy ¿Y este año ha recuperado el rito de comenzar un libro el 8 de enero? ¿Se siente con fuerzas?

Isabel Allende Este nuevo amor ha renovado la energía y luminosidad de mi "verano invencible". Estoy entusiasmada con la perspectiva de comenzar otra vida con Roger y me sobra entusiasmo para seguir escribiendo. Ya estoy investigando para la novela que quisiera empezar el 8 de enero de 2018.