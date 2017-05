Hace tiempo que quería escribir este artículo, pero no encontraba el momento. Sin embargo, hay una circunstancia que hace que no lo retrase por más tiempo, y es que entramos en el verano y no hay lugar donde no se celebren corridas de toros. Verán, lo confieso, en el pasado fui una forofa de los toros. Me encantaba ir a las corridas, me parecía que había belleza en todos los rituales que envolvían la fiesta. Hoy me pregunto cómo es posible que pudiera gustarme ese rito de muerte innecesaria y, sobre todo, me reprocho haber dado por sentado que matar toros era parte de nuestra "cultura" y que no había nada de malo en ello.

Hoy, sin embargo, pienso que quizá ha llegado la hora de replantearse si debemos seguir permitiendo ese rito sangriento que nada tiene que ver con la "cultura", sino más bien con todo lo contrario. Si, ya sé que una corrida es una lucha entre un hombre y un toro, y que en esa lucha al torero también le ronda la muerte. Primera pregunta que creo que debemos hacernos: ¿que clase de fiesta es aquella cuyo fin último es la muerte? Segunda pregunta: el hecho de que la fiesta sea una tradición, ¿es suficiente para avalar su subsistencia? Yo creo que no. Pienso, sinceramente, que algunas tradiciones hay que revisarlas y descartarlas, por muy arraigadas que estén. De manera que me sitúo junto a quienes abogan por suprimir la fiesta de los toros.

A finales de abril estuve en la Feria del Libro de Bogotá, donde asistía como invitado de honor el escritor sudafricano J. M Coetzee. Allí, el premio Nobel de 2003 dio una lección magistral, no solo sobre literatura, sino sobre la necesidad de respetar a los animales. Coetzee encogió el corazón -y yo diría que también el estómago- de todos los asistentes con su disertación sobre el necesario respeto a los animales y la estupidez del hombre al creer que carecen de "sentimientos". Explicó el sufrimiento de los animales en los mataderos, la angustia de estos al enfrentarse a esos otros rituales de la muerte para terminar en los platos del consumidor.

Como soy vegetariana, no pude estar más que de acuerdo con cuanto decía, pero de repente me asaltó el remordimiento por aquellos años en los que, para mí, ir a una plaza de toros era ir de fiesta. Y en ese momento decidí que escribiría este articulo y que, de la misma manera que vengo defendiendo con toda la vehemencia de la que soy capaz que hay que endurecer las leyes contra quienes maltratan a los animales, que hay que replantearse lo que sucede en los mataderos, también debo romper una lanza pública para poner punto final a esa tradición de sangre y muerte que son las corridas de toros.

