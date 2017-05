Paula Vázquez, la presentadora incómoda

25 may 2017

Hubo un momento en que Paula Vázquez lo fue todo para la televisión: la rubia por antonomasia con talento y ambición suficiente como para pasar de comparsa a primera figura, una de las poquísimas mujeres que lograron hacerse con el puesto de conductora estrella en programas de entretenimiento. Así parecían indicarlo sus éxitos al frente de 'La isla de los famosos' (2003, 2005), 'Fama, ¡a bailar!' (2008), 'Pekin Express' (2008) o 'Top Chef' (2013). Paula tenía las tablas y el buen rollo de una joven Mayra Gómez Kemp, pero con un puntito de carácter gallego que no pasaba inadvertido a sus fans. Nunca fue una muñeca. Ni una marioneta.

Hoy cae en gracia que Sandra Barneda frunza el ceño, pero Paula Vázquez ya lo hacía mucho antes, cuando lo más seguro es que terminaras cayendo mal. Con una carrera que comenzó a los 17 años, al llegar a los treintaymuchos se dio cuenta de que había sido absorbida por “la magia de la tele” y le dio una pájara. Una que ha tardado tres años en curar. Por suerte, hemos de celebrar que el tiempo es propicio para las mujeres en sus 40, a tope de 'power', de sabiduría y de experiencia, y que Movistar + la ha recuperado para 'El puente', un 'reality show' impuro, mezclado con la narrativa de ficción, en el que 15 personas tienen que construir un puente de 300 metros durante 30 días. Se estrena el próximo lunes, a las 22 horas.

La promoción de este espacio nos ha devuelto a la Paula sincera, incluso incómoda para las cadenas, que dice lo que piensa. Por ejemplo, que en sus contratos pide una cláusula de conciencia para no tener que hablar de la vida privada de la gente que participa en sus programas. “Si los participantes ceden los derechos de imagen 30 días, comentaré sus vidas durante ese período de tiempo, pero lo que se haga antes o después no me importa, y no va a venir ningún productor o director a decírmelo. Me hice objetora de conciencia del corazón", afirma en una entrevista con El Mundo.

A Paula Vázquez no le preocupa demasiado si sus palabras pueden resultar inconvenientes para sus futuros empleadores: prefiere ir con la verdad de los análisis por delante. "Hay cadenas en las que no hay mujeres presentando entretenimiento, mientras hay presentadores que tienen tres o cuatro programas. No hay mujeres. ¿Eso cómo se llama? No es que me hayan ofrecido cosas deshonestas, sino que no era nada nuevo. ¿Por qué a las mujeres no nos dan un 'prime time' o un 'late night'? ¿Qué pasa con las tías?".

En una entrevista con la web Bluper, Paula se ha mostrado aún más clara y directa hablando expresamente de Antena 3. "Cuando yo salgo de Antena 3, por ejemplo, me dicen que no hay programas de entretenimiento. Y luego ves que Manel Fuentes tiene tres y Arturo Valls tiene dos. ¿Eso cómo se llama? Yo lo llamo misoginia. No estoy descubriendo oro si digo que la única mujer que está en esa cadena es Susanna Griso, y no hace entretenimiento".