¿Por qué ni Coppola ni Kidman recogieron sus premios en Cannes?

29 may 2017

Se trata de un secreto a voces: el cine ha perdido la pegada artística e influencia social que tuvo en el siglo XX y retrocede, a pasos agigantados, ante la vitalidad y el desparpajo de las producciones televisivas. En Cannes, el duelo a muerte entre la tele y el cine ha librado una batalla significativa: Pedro Almodóvar, presidente del jurado, declaró que no veía lógico premiar a una película de Netflix ('Ojka'), que no se estrenara en pantalla grande, en el festival de cine más prestigioso del mundo. Tenga razón o no, desató la necesaria conversación sobre la posible decrepitud de 'stablishment' cinematográfico. Y sobre la decadencia del mismo festival. Sin embargo, la puntilla la dieron dos mujeres que medio mundo saluda hoy como ganadoras: Sofia Coppola y Nicole Kidman.

El jurado presidido por Pedro Almodóvar en esta septuagésima edición de Cannes, según muchos críticos la peor de toda su historia, le concedió el Premio a la Mejor Dirección a Sofia Coppola ( por 'La seducción') en un gesto histórico: se trata de la segunda mujer que lo consigue tras la rusa Yuliya Solntseva, quien se lo llevó en 1961 por 'La epopeya de los años de fuego'. Además, inclinó su simbólica testa ante la auténtica reina del festival, Nicole Kidman, con cuatro producciones en la programación, a la que terminó concediendo un galardón inventado para ella: el Premio Especial.

No bastó ninguna circunstancia, la fecha redonda, 70 años, de la edición del festival. Ni el premio histórico para Coppola. Ni el premio, especialmente diseñado para ella, otorgado a Kidman. Ni una ni otra comparecieron en la ceremonia de entrega de premios. Seguramente tuvieron que ser importantes los problemas de agenda pero, en realidad, lo que revela su ausencia es la pérdida de relevancia del festival, absolutamente incapaz de detener el tiempo para sus estrellas, absolutamente rendidas al empujón artístico y económico que sus premios significaban. Coppola y Kidman comparecieron para la promoción pura y dura: la alfombra roja. El festival propiamente dicho, allí donde ya no hay publicidad, les sobra. Una pena para Cannes y para el cine, ¿no?