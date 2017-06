10 mujeres que han marcado la vida de Marian Keyes

3 jun 2017

Mary Keyes. Mi madre

¡Es tan divertida! Y tiene mérito, porque recibió una educación muy severa... Tiene mucho ojo para calar a las personas. Y es una magnífica contadora de historias, sabe mantener a su público expectante. Creo que aprendí a escribir escuchando cómo contruía ella sus historias.

Lindy West. Feminista

d. r. Lindy West.

Escribió 'Shrill', un libro sobre cómo es vivir con sobrepeso. Tiene el valor de decir: "Eres lo bastante buena, sea cual sea tu talla", y nos advierte de que tenemos que dejar de vigilar los cuerpos femeninos; no es más que otra forma de agotar a las mujeres y no dejar que se centren en lo importante.

Maeve Binchy. Escritora

a los irlandeses nos enseñaban que nuestras historias no importaban, al menos, no tanto como las de los escritores ingleses. Y ella rompió con eso. Su éxito permitió que toda una generación de autoras se lanzara a escribir con confianza. Nos dijo que no teníamos por qué diluir nuestro irlandesismo. Tenía un gran talento para describir la naturaleza humana, y eso, claro está, es universal.

Emma Keyes. Mi sobrina

Está a punto de cumplir 17 años y es una chica muy valiente, que no se deja intimidar por nadie. Se declara feminista interseccional y está luchando por los derechos de las mujeres irlandesas. Me da valor. Y, por eso, le estoy muy agradecida.

Judy McLaughlin. Mi amiga

Es la mujer que quiero ser de mayor. Tiene una actitud maravillosa ante la vida. Disfruta de todo: viaja, abraza, hace pasteles. Y es una buena influencia. Cuando me enfado con alguien, me deja hablar y luego me ayuda a sentir empatía y a reparar.

Sam Baker. Periodista

Ha creado una revista online llamada The Pool que es una maravilla. Tiene todas las secciones habituales (moda, belleza, libros, opinión...) y, a la vez, es una revista amiga de las mujeres.

Aung San Suu Kyi. Activista

d. r. Aung San Suu Kyi.

Me admiran las personas que creen una causa más importante que ellos mismos. Pasó 21 años en arresto domiciliario, sin saber si a alguien le importaba.

Caitlin Moran. Columnista y escritora

D. R. Caitlin Moran.

La admiro por todo lo que dice en Cómo ser mujer. ¡Quiero ser una feminista informada! Pero también porque lo hace con amabilidad. Piensa que hay que cambiar grandes cosas... y hacerlo de forma humana.

Rosa Parks. Activista

d. r. Rosa Parks.

Admiro la valentía, porque considero que no tengo mucha. Y más la de esta afro-americana, a la que hicieron creer toda su vida que era una ciudadana de segunda.

Helen Walsh personaje literario

La protagonista de mi libro Helen no puede dormir dice exactamente lo que piensa, sin importarle si nos gusta o no. Creo que las mujeres hemos sido educadas para intentar caer bien a todos, y deshacerse de esa necesidad libera mucho espacio en la mente.