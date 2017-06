La fuerza de la piel

3 jun 2017 rafa pontes

Cuando 'Pieles' era todavía un guión, era muy difícil concebir que un proyecto tan arriesgado llegara a plasmarse en imágenes y menos, que llegara a estrenarse en las pantallas comerciales [desde el 9 de junio en cines]. El propio productor, Álex de la Iglesia, comentó irónicamente durante el rodaje que se iban a crear asociaciones de todo tipo para denunciarles. Sin embargo, nadie contó con que su director, Eduardo Casanova, sería capaz de transformar aquellas ideas brutales en una película llena de magia, con la que lanzar al espectador tantos mensajes como imágenes icónicas.

La confirmación llegó tras la presentación de la película en el Festival de Berlín. "Estrenar allí fue un punto y aparte", cuenta el director y actor, Eduardo Casanova, lanzado al estrellato gracias a sus años en la serie Aída.

"Es una película intensa, y me he dado cuenta que quien es capaz de superar los primeros 10 minutos, ya supera todas las barreras. Siempre tuve claro que 'Pieles' no dejaría a nadie indiferente: o no la soportabas o te quedabas hasta el final, pero bien agarrado a la butaca". Por si a alguien le quedaba alguna duda, tras Berlín llegó el premio del Jurado Joven del Festival de Málaga y el Méliès d´Argent a la mejor película fantástica europea en el Imagine Film Festival de Amsterdam. Parece que el mundo particular que había creado la mente de Casanova era comprensible para muchos más, al margen de sí mismo.

Cómplices necesarios

Su primera cómplice fue Carolina Bang, productora de la película junto a su pareja, Álex de la Iglesia, y precursora del proyecto desde que era un guión de apenas 30 páginas. "Siempre he querido promover historias que no sea capaz de hacer todo el mundo y que a mí me gustaría ver. Es una cuestión de estilo, y por eso la forma de enseñar esta película al mundo es también tan distinta -añade Carolina-. Desde hace semanas, está disponible en casi 190 países a través de Netflix, aunque no en España, donde primero vamos a las salas. La oferta en pantallas tradicionales se está acortando mucho y, visto el resultado, lo que yo quiero personalmente es que esta película la vea cuanta más gente mejor. Netflix lo entendió desde el principio y esa es la razón de que estemos ahí".

En todos esos países pueden ver en el mismo día esta película y cualquiera de los capítulos de 'Las chicas del cable', ambos proyectos protagonizados por Ana Polvorosa. "Es una maravilla, porque no pueden ser dos trabajos más dispares -cuenta la actriz-. Cuando lo pienso, siempre me pregunto si el espectador se dará cuenta de que la actriz de los dos trabajos es la misma persona, porque es fuerte".

"Quiero promover historias que no pueda hacer cualquiera" Carolina Bang

Ana y Eduardo estuvieron siete años compartiendo plató en la serie Aída, lo que les convirtió en lo más parecido a dos auténticos hermanos. "Me lo pasé siempre muy bien rodando con él, pero con el tiempo fui conociendo las historias que tenía en la cabeza y ya me fascinó. No todo el mundo es capaz de ponerle a un personaje la cara que me ponen y que, al mismo tiempo, se entienda de lo que estamos hablando. Llevar la prótesis durante el rodaje fue muy duro, ya que me impedía ingerir nada sólido durante todo el día. Pero nunca dudé. De hecho, acepté antes de leer el guión. Todos esos años en Aída me hicieron tener confianza plena en sus ideas".

A pesar de eso, confiesa que la primera vez que vio la película estuvo en shock varios días. "No pude llevar a nadie de mi familia, y no supe expresarles con claridad lo que acababa de ver. Pero ya voy camino de verla por cuarta vez y hay una cosa clara: a partir de los cinco minutos te olvidas de las prótesis y es una pasada. Es tan horrible como bonita. La gente ha sabido comprenderla".

Gracias a la serie, Eduardo también cuenta en el reparto con Carmen Machi, pero el respeto a la actriz le podía ante el momento de hacer la llamada. "Me daba pudor. ¿Cómo iba a pedirle a la mujer que me ha enseñado a actuar que se deje dirigir por mí? ¡Que Carmen me ha regañado algunas veces! No sé, me parecía violento. Pero Carolina Bang me animó a hacerlo y me llevé una regañina más: no entendía por qué no la había llamado antes. Y me dijo que sí antes de que le mandara el guión".

dani alea Carolina Bang, productora de Pieles, con vestido de Fernando Claro, joyas de Rabat y, en el rostro, Ideal Hydratacion de Carita.

Rosa y monstruoso

'Pieles' narra la historia de una serie de personajes físicamente diferentes, algunos por malformaciones genéticas y otros por algún accidente, pero todos en una línea cercana a la ciencia ficción y con una estética marcada por el color rosa, donde todos los planos han sido alterados por el director en textura y luminosidad. Todos esos personajes se relacionan entre ellos y con el mundo real de una manera en la que, finalmente, descubres que sus problemas y miedos no son tan diferentes a los que están dentro de unos cánones normales.

"El maquillaje es una máscara que tapa lo bello, pero quería contar una historia que se entendiera de la misma manera con prótesis o sin ellas. Siempre me interesó lo físicamente diferente -dice Casanova-. He hecho una carrera como cortometrajista para contar historias, y en muchos de ellos el físico era el protagonista de la historia. Y hacía cortos porque no tenía el dinero necesario para que fueran largos. Creo que dirigía por ansiedad y todo el dinero que gané en Aída está ahí, en mis cortos. Y bueno, en mi casa, no te voy a engañar...".

"Todo el dinero que gané en 'Aida' está en mis cortos y en mi cine'. eduardo casanova

Por eso, aunque Casanova estrena en pocas semanas como actor la comedia 'Señor, dame paciencia' [estreno, 16 de junio] y comienza otra película en unos días, dirigir es lo que tiene claro que va a hacer hasta que pueda. "Yo sabía que esta película la haría con dinero o sin él". Se trata también del motivo principal por el que, aunque el equipo de Aída formara una gran familia, no supuso ningún trauma el punto final. "Fue muy duro, pero después de 11 años, también un alivio. Cuando una persona se hace muy mayor, a veces es mejor que se marche antes de que lo pase mal. Yo aproveché para irme a estudiar cine a Cuba y, aunque soy muy valiente para muchas cosas, creo que no habría sido capaz de dejarla si no la hubiesen cancelado. Por felicidad, por las tramas, por los guiones, por cómo la disfrutaba la gente y, también, porque era una fuente de ingresos segura".

Más que un parto

Polvorosa, sin embargo, dejó la serie antes de que terminara en busca de otros proyectos y, aunque este año se vea más claro que nunca que había vida y talento más allá de su personaje, la Lore, siempre tuvo claro que su carrera continuaría por otros derroteros. "Entiendo que haya gente que vea en 2017 el boom de los trabajos por la repercusión que están teniendo pero, para mí, ya fue un enorme cambio estar una temporada en Amar es para siempre. Entré en Aída con 17 años y decidí irme con 24, y la recuerdo como una etapa maravillosa".

Pero, aunque es duro para un director levantar una película, y más si es tan especial como esta, y para una actriz trabajar con una prótesis que le tapa media cara, la dificultad no fue menor para una productora que afrontaba la recta final de su primer embarazo. "Toda la gestación de Julia la pasé viajando y terminando la película -explica Carolina Bang- y hasta dos horas antes de dar a luz estaba atendiendo llamadas. Menos mal que, al menos, tuve un parto fácil...".

Además...

- Tiembla almodovar, lleva Eduardo Casanova

- Conexión femenina en la portada de Mujerhoy