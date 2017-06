Guerras de famosas: ¿oportunismo o enfrentamiento real?

1 jun 2017

El mundo tiene nuevas noticias sobre el ya viejo enfrentamiento entre Katy Perry y Taylor Swift. Todo empezó porque Katy Perry quiso contratar a tres bailarines del cuerpo de baile de Swift y esta la acusó de querer sabotear su espectáculo. Una compuso 'Bad Blood' (2015), sobre la 'mala sangre' de la otra; y la otra acaba de sacar 'Swish Swish', donde sugiere que la una debería retirarse por cansina. En realidad, todo el enfrentamiento es bastante aburrido e inconsistente, más parecido a una maniobra de marketing que a un enfrentamiento vivo y real.

Sí se caían verdaderamente mal, pero hasta llegar a las manos, Justin Bieber y Orlando Bloom: este le propinó un puñetazo en Ibiza por un comentario que el cantante hizo sobre su ex mujer , la modelo Miranda Kerr. Solange, la hermana de Beyoncé, llegó a las manos con su cuñado, Jay Z, en el ascensor que les sacaba de la Gala del Met en 2014. En 2012, Nicky Minaj y Mariah Carey coincidieron como jueces de “American Idol”: saltaban chispas entre ambas. Y George Clooney alucinó, pero no entró al trapo, cuando Russell Crowe le llamó “vendido” e “imitador de Frank Sinatra”

Madonna acusó a Lady Gaga de haberle robado estrofas de su hit 'Express Yourself' (1989) para componer 'Born This Way' (2011). Esta respondió lo siguiente: "A veces atacar, burlarse o minusvalorar el trabajo de otras personas hace sentir bien a algunas". Elton John pidió a sus fans que boicotearan la marca de Domenico Dolce y Stefano Gabbana por no apoyar la adopción en las parejas gays. En 'The Good Wife', Julianna Margulies y Archie Panjabi (Kalinda) tuvieron que rodar por separado la última escena de ambas juntas: no se podían ni ver. Pero uno de los mejores enfrentamientos del pop ha sido y siguen siendo el de Mariah Carey y Jennifer Lopez. En 2000, la primera respondió a la pregunta de un periodista que no sabía quien era esa tal López, y lo volvió a repetir en 2016. Esta, sin embargo, dice que es fan de Carey. Estilazo.