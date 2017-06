El tierno homenaje a su padre de Alexa Chung

1 jun 2017

Por fin, hoy 1 de junio la colección de Alexa Chung se pone a la venta en las tiendas más 'hyp' del ramo digital, tipo MyTheresa o Matches Fashion. Entre ellas, una preciosa sudadera rosa con un retrato del Beatle George Harrison que ha llamado inmediatamente la atención de las editoras de moda. ¿Quién es el artista tras el dibujo?

Dado el pluriempleo de Chung, requerida DJ y presentadora de musicales antes de empezar a despuntar como prescriptora de estilo, no es de extrañar que dedique motivos a lo musical. Sin embargo, la presencia de Harrison se explica por otro motivo: se trata de una ilustración realizada por su padre, cuando estaba en la universidad. “Ha estado colgada en mi casa toda la vida, así que quise incluirla en mi primera colección como un enlace con mi pasado”, ha explicado Alexa.

La modelo y diseñadora admite que su familia le ha dejado una honda huella en lo que a sus gustos artísticos se refiere. Además de la práctica artística de su padre, con el que visitaba asiduamente galerías y museos, su madre era una voraz lectora y amante del diseño de interior, con lo que la casa estaba llena de libros y dibujos. Sin embargo, su mayor influencia tiene otro sesgo: “Creo que lo más importante que me llevo de mis padres es su gran ética del trabajo. Me la han enseñado no con palabras, sino a través de su ejemplo. Han trabajado siempre muy duro”.

