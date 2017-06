4 jun 2017 d. arrastia

"Cuando eran niñas, la extrovertida Celia disfrazaba y manejaba a la tímida Natalia en los teatrillos que inventaba: "Siempre podré decir que fui su primera directora", bromea. El juego presagiaba la vocación de las dos hermanas menores de cuatro -ellas, actrices; las otras dos, abogadas- de una familia jienense tejida en el matriarcado. "Mi hermana marcó el camino y yo lo seguí. Vio clarísimo que me dedicaría a esto, aunque todos creían que era demasiado tímida. Cuando me apunté a teatro en el instituto, encontré donde ser yo misma", dice Natalia.

Años después, presumen de disfrutar los triunfos de la otra como propios. "Sueños compartidos, como la película que hicimos juntas. ¡Viví con más ilusión sus dos goyas que si fueran míos! Cuando abrí la sala de teatro Garaje Lumière o ahora con los vídeos de El Antivlog, ¡siempre está a mi lado!", dice Celia. Natalia subraya ese apoyo. "Era difícil estar juntas en los Goya, pero los astros se alinearon. Regalar a mi madre y a mis hermanas aquel momento, sentirlas orgullosas... fue el premio". Celia puntualiza: "A pesar de todo lo increíble que le ha pasado, tan joven y rápido, Natalia no ha cambiado... Me fascina cómo confiar en su intuición". Ella se explica: "¡Es por nuestra madre! "Mamá, si me da un aire de grandeza, dímelo", le digo". Muy pronto Celia será madre: "Somos titas de cinco, pero es el primero de Celia", se emociona Natalia.