Gwyneth Paltrow cree que la critican porque es guapa

2 jun 2017

En los últimos años, la trayectoria de Gwyneth Paltrow se ha bifurcado en dos caminos bien distintos: el cine, donde cada vez se deja ver menos; y su negocio como prescriptora 'lifestyle', a través de su website “Goop”, del que próximamente saldrá una revista orquestada por Anna Wintour. Es en este campo, en el de los consejos de estilo de vida, donde Paltrow ha encontrado las mayores críticas. Y no son infundadas.

Sus consejos de estilo de vida parecen ser impermeables a la realidad de millones de mujeres en Estados Unidos: por ejemplo, recomienda desayunar batidos de 180 dólares o comprar en su web todo tipo de productos de uso habitual a precios estratosféricos. Además, parece tener cierta obsesión con los genitales femeninos: los ginecólogos estadounidenses tuvieron que emitir una nota para que las mujeres no siguieran su consejo de tomar frecuentes duchas de vapor vaginales para “limpiar el utero” o introducirse un huevo vaginal para “reequilibrar las energías”. Sobre su libro de cocina, “It's All Good”, la actriz Jennifer Lawrence dijo que promocionaba “el nuevo desorden alimenticio”, en consonancia que el horror de incontables nutricionistas.

Sin embargo, en una entrevista concedida esta semana a “The Edit”, la protagonista de “Shakespeare in Love” ha confesado cómo se explica la cantidad de críticas que recibe en su labor como prescriptora. Y no tienen nada que ver con sus errores. “Hay muchos motivos... La gente me aceptaba como actriz pero con “Goop” vinieron a decirme: “Quédate en lo tuyo”. Las mujeres recibimos en general muchas críticas, especialmente si eres guapa y tienes éxito”. Es cierto que a las mujeres nos critican más, pero parece un poco victimista refugiarse en el feminismo para no hacer autocrítica, ¿no?