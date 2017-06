Hermanas, mucho más que dos: Cristina e Isabel Jiménez

4 jun 2017 d. arrastia

"Siempre que Cristina ve a su hermana mayor en el informativo que presenta cada mediodía en Telecinco, la llama para decírselo. "Me emociona dónde ha llegado. Ya en lo personal, es temperamental y buena", explica Cristina. Isabel le devuelve esa admiración: "Es mucho más sensible que yo. Quizás no se valora lo que debería por haber sido la mediana [tienen un hermano pequeño]. Y yo intento que se vea de otra manera".

Naturales de Almería, ahora viven lejos: la menor, en Barcelona; la mayor, en Madrid. "Llevo fuera de casa desde los 18 años y estoy acostumbrada a la distancia; creo que une mucho. No me preocupa que Cristina se vaya a ir a vivir a Nueva York o a Chicago -es arquitecta, pero ocupa un puesto de dirección en una empresa de spas-; pero sería un trauma que se quedara... A ella y a mi hermano les animo a irse un tiempo, que se marquen objetivos y luchen por ellos. ¡Me sale la hermana mayor", reconoce la periodista.

"La distancia nos ha unido"

"Nuestra relación telefónica es como si viviéramos juntas. Cuando me pasa cualquier cosa la llamo al minuto", comenta Cristina. Muy diferentes en físico y carácter -"Yo soy más temperamental y extrovertida y ella, más tímida", aclara la periodista-, se esfuerzan por pasar tiempo juntas. "Cuando noto la añoranza es cuando nos vemos en Navidad o verano. Intentamos tomarnos las vacaciones a la vez en Almería y la despedida es dura", dice Cristina. Isabel comparte la última anécdota: "Mis primeros pinitos los hice con ella. Con ocho o nueve años, pasaba los veranos haciendo periódicos y ella, programas de radio".