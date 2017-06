Hermanas, mucho más que dos: Inés y Eugenia Silva

4 jun 2017 d. arrastia

"La tradición familiar mandaba que fuera abogada, pero Eugenia se saltó el libro de instrucciones. Su vocación era poderosa. "No conozco a ninguna persona que haya luchado tanto por lo que quería como Eugenia-dice Inés-, la admiro. Me gustaría inculcarles a mis hijos esa capacidad de trabajo y disciplina para conseguir sus sueños", remarca la abogada (ella sí). Fue la vocación de Eugenia lo que las distanció siendo muy jóvenes. "Me fui de casa a los 16 años -dice Eugenia- y volvía, a lo mejor, una vez al año. ¡Guardo cartas de Inés de cuando estaba en Nueva York! No era una relación fluida como la que puedes tener ahora, aunque tu hermana se vaya a Australia. Ahora que vivo en Madrid hablamos por teléfono a diario".

Inés, que vive en Oviedo, puntualiza: "Nuestra familia es muy de estar todos juntos, nos lo han inculcado desde pequeños a los tres" [tienen un hermano menor]. Lo consiguen porque, pese a la disparidad de sus vidas, no pasan más de 15 días sin verse en Madrid u Oviedo, en el campo o en Formentera. "¡Nos encanta tirarnos en casa! Sesiones de porche y piscina: hablar y leer; hablar y merendar. Plan casero", dice la modelo.

A veces, Eugenia se ha sentido hermana pequeña. "Somos las dos hiperresponsables, pero Inés es más disciplinada que yo. Tuvo antes a sus hijos, terminó primero la carrera... Se ha estabilizado antes que yo". Inés reacciona: "¡Porque llevaba una vida más normal! Tú estabas cumpliendo un sueño en la otra parte del mundo". Juntas -con el marido de Inés como tercer socio- crearon hace cuatro años la tienda de moda on line Eustyle (www.eustyle.es). "Dijimos que, si afectaba a nuestra relación, lo dejaríamos", matiza Eugenia. Pero no ha sido así: "Nos ha hecho pasar más tiempo juntas y nos lo hemos tomado sin presiones, como algo que nos apetecía", cuenta Inés.