Hermanas, mucho más que yo: María Esteve y Celia Flores

"Somos una, mirada por un bizco [Risas]. Si no fuésemos hermanas, seríamos las mejores amigas". Así describe la actriz María Esteve el vínculo con su hermana menor, la cantante Celia Flores. Juntas, son todo alegría. Y su relación, asegura la actriz, mérito de ambas: "Las relaciones entre hermanos se desarrollan solas y no tienen que ver con lo que te han enseñado. Las experiencias personales, fuera y dentro del ámbito familiar, se construyen".

En su caso, esa relación no sabe de distancias. "María es mi pilar, mi guía, mi vela. Deseo estar con ella antes que con nadie. Cada vez que tengo un problema, acudo a ella y me lo ordena todo, me orienta", se emociona Celia. María abandonó Málaga muy joven para probar suerte como actriz en Madrid. Celia, siete años menor, se quedó. "Fue de adultas cuando nos hicimos amigas. Y también en los momentos malos, que nos unieron", asegura María. En el círculo entra también su hermana Tamara, la mediana.

Celia y María no dejan de ser niñas: "Jugamos a cojinazo limpio en la cama", celebra María. Ella no duda en bajarse a Málaga para ver a Celia siempre que puede, o en dejar conectado Skype para sentirla más cerca. Y, desde que Celia se descubrió como cantante, la relación es más estrecha. "Llevo casi 25 años de carrera y que mi hermana empiece a cantar... es muy especial. He vivido con ella esos inicios, que yo hice sola en Madrid. Su último disco, 20 años de Marisol a Pepa Flores, y el primero de mi sobrino Curro -María ha colaborado en ambos- son sueños que hemos cumplido juntas".