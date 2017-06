Ariana se hace grande en Manchester

5 jun 2017

Jamás olvidará Ariana GrandeManchester ni tampoco dejará la ciudad de recordar a la cantante estadounidense. Desafortunadamente, el destino de ambas se unió el pasado 2 de mayo, cuando un atentado a la salida de su concierto en el Manchester Arena se llevó la vida de 22 personas, entre ellas muchos niños, e hirió a otras 100. El horror infinito de un hecho tan cruel provocó en un primer momento la rápida huida de Ariana del Reino Unido a su país y la suspensión de su gira. Sin embargo, pocas horas después, la artista de 23 años supo inmediatamente estar a la altura de las circunstancias y premiar a sus fans con lo que realmente estaban deseando: un concierto.

Ayer se celebró en el estadio Old Trafford Cricket Ground de Manchester 'The One Love Manchester', una actuación benéfica con un cartel de lujo: además de Grande, Take That, Robbie Williams, Pharrel Williams, Miley Cyrus, Katy Perry, Justin Bieber, Coldplay... Un éxito total, con Cyrus, Bieber y Ariana dirigiéndose con discursos emocionantes a su público, y el momento sentimental máximo con 'Fix You', probablemente la canción más emotiva de Coldplay. Las 50.000 entradas del evento se vendieron en solo 20 minutos, aunque 14.200 fueron gratuitas, para los fans que asistieron al primer concierto.

d. r. La cantante junto a sus bailarines. d. r. Ariana Grande en el escenario junto a Coldplay. d. r. Ariana Grande en el escenario.

Dos días antes, Grande había dado muestras de su humanidad y honda preocupación por sus fans visitando por sorpresa el hospital infantil de Manchester, donde estaba siendo tratados la mayoría de los heridos. Allí, Ariana abrazó y se fotografió con varias seguidoras, firmó camisetas y llevó regalos. El padre de una de sus pequeñas fans, Peter Mann, escribió en su perfil de Facebook: “Estoy tan feliz porque haya venido que podría explotar. Nunca había visto a mi hija tan feliz. Incluso yo he llorado”.