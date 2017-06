Teresa Campos y Leticia Sabater, luz y sombra de 'Supervivientes'

5 jun 2017

Algo ha de tener la televisión de adictivo que se nos escapa al común de los mortales. Algo más allá de las bonitas nóminas. Porque, de otra manera, no se entiende el comportamiento y las declaraciones de Leticia Sabater, que ayer se destapó como la mala malísima de 'Supervivientes' cargando de la peor manera posible contra Paola Caruso. ¿Vale todo con tal de dar juego en televisión? En ese extremo podría aconsejarle María Teresa Campos, otra “enamorada” de lo catódico que solo 20 días después de un ictus accedió a hablar en directo en 'Supervivientes'. Ay, la tele. Qué tendrá.

La presentadora tiene fama de ser una incansable trabajadora, prácticamente un adicta a la televisión. De hecho, sus hijas han mencionado el estrés y las dudas sobre su futuro laboral en Mediaset (días antes del ataque había terminado su programa, 'Qué tiempo tan feliz') como factores nocivos para su salud. Ayer, en la gala dominguera de 'Supervivientes' presentada por Sandra Barneda, María Teresa no dijo ni mu de retirada, más bien al contrario: se mostró en plena forma para defender la continuidad de su novio en el concurso.

Campos pidió expresamente a la gente que votara para que Edmundo Arrocet se quedara en la isla por ser, esencialmente, “una buena persona”. Aunque en principio se enfadó mucho por su participación en el 'reality', admitió que la aventura es “un sueño para él” y que no había querido estropeársela contándole su enfermedad. Además, adujo para justificar su defensa que 'Bigote' está en desventaja porque no tiene redes sociales y ella, tampoco: “Mis hijas me lo prohíben”.

Por su parte Leticia Sabater, expulsada el pasado jueves, tuvo que enfrentarse a las opiniones de sus compañeros sobre su comportamiento. Y no le sentaron nada bien. La cantante de la “Salchipapa” dirigió sus iras especialmente contra Paola Caruso, de la que dijo que no era tan víctima como parecía. “Paola de víctima no tiene nada… Lo único que busca son millonarios. Me dijo que quería acostarse con directivos y jugadores de fútbol”, reveló Sabater sobre la italiana. “Estás insinuando cosas que son muy feas”, le contestó Sandra Barneda. “Es más feo lo que estás haciendo ahora que lo de haberte cagado fuera del baño”.