¿Tiene Johnny Depp al ladrón de su dinero en casa?

5 jun 2017

Cada semana que pasa, se conoce un nuevo revés desafortunado para Johnny Depp. El actor parece encerrado en una espiral de infortunio desde que se divorciara de Amber Heard, en una relación que sacó a la luz sus extravagancias (como el espectáculo bochornoso de su intento de introducir ilegalmente sus mascotas en Australia), adicciones (todas) y acusaciones de malos tratos, que se zanjaron con 7 millones de dólares.

Ahora, el 'pirata del Caribe' está enzarzado en una batalla legal con sus exdirectores financieros, a los que demandó por mala praxis al 'despistarse' de su cuenta 25 millones de dólares. Estos adujeron que tales pérdidas se deben a su tren de vida: su presupuesto mensual ascendió, durante los últimos 20 años, a 1.8 millones de euros. Además, sugirieron que su compulsión por el gasto requeriría una evaluación mental.

Ahora, ha trascendido un nuevo factor que viene a complicar todo este asunto: según una manager de cuentas de la firma de asesores financieros denunciados, no solo el actor no tenía ni idea de que estaba acumulando una gran deuda, sino que tampoco era informado de los enormes gastos que su propia hermana cargaba a su cuenta: vacaciones, piscinas, la boda de su hija... Christi Debrowski, hermana de Depp y directora de su productora, afirmaba: “Su dinero es mi dinero. Su dinero es mío”. En su versión, los ex asesores se lo entregaban por puro miedo. El pleito se complica.