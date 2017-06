6 jun 2017

Ashley Graham ya ha contado en más de una ocasión cómo sus dudas al respecto de su cuerpo y los comentarios que recibía en los casting y hasta de su propio padre estuvieron a punto de disuadirla de continuar su carrera como modelo. Ahora conocemos otro incidente más en el que, probablemente, se reconocerán otras muchas modelos.

Lo cuenta en 'A New Model: What Confidence, Beauty and Power Really Like' ('Una nueva modelo: el verdadero aspecto de la confianza, la belleza y el poder'), su primer libro, en el que también revela que fue acosada sexualmente a los 10 años, cuando el hijo de un amigo de sus padres la forzó a tocar su pene en un día de piscina. Años después, a los 17, vivió otro episodio abusivo en un casting.

"Estábamos fotografiando una campaña y había un asistente del fotógrafo al que le gustaba. En un determinado momento, me pidió que me acercara y me condujo a un vestidor. Pensé que iba a mostrarme algo, así que le hice caso. De repente, me empujó dentro y sacó su pene. Me dijo: "Cógelo". Yo grité: "¡No, es asqueroso!". Por suerte, estaba cerca de la puerta y pude escapar".

Graham confiesa que no le contó a nadie aquel episodio, aunque tuvo que encontrarse mas veces con su acosador. Llegó incluso a conocer a su novia. "No se lo conté tampoco a ella porque una voz en mi interior me decía que quizá él había cambiado. Yo era muy joven...". Lo peor, fue la sensación que le dejó de culpabilidad, de haber hecho algo para provocar los abusos. "Hoy sé que no era por mi culpa y a las chicas que se vean en la misma situación quiero decirles lo siguiente: No, vosotras no habéis hecho nada".