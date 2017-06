6 jun 2017

Cuando en agosto de 2016 Calvin Klein anunció el fichaje de Raf Simons como director creativo de sus líneas masculina y femenina, la firma sabía que hacía una apuesta segura. El belga había recuperado el espíritu y el 'savoir faire' de Dior durante sus años en la 'maison' francesa, y llegaba a Nueva York dispuesto a hacer lo mismo con el buque insignia del minimalismo 'made in USA'.

Como ya le ocurrió en Dior, tuvo que crear su primera colección (otoño 2017) para Calvin Klein a contrarreloj (apenas dos meses), pero parece que las prisas son buenas compañeras de trabajo de Raf Simons, porque su estrategia creativa no solo le ha valido para llevarse uno de los Oscar de la moda, sino para ser doblemente premiado en los CFDA Fashion Awards que se acaban de entregar.

Raf Simons recoge su CFDA de manos de Nicole Kidman. pinit Getty'

De manos de Nicole Kidman, una de las mujeres que mejor han defendido uno de sus modelos (y si no, vean este look con el que nos enamoró en Cannes hace solo unos días), el belga recogió el doble galardón como Diseñador del Año por sus colecciones masculina y femenina, siguiendo así los pasos del mismísimo Calvin Klein, que hasta ahora había sido el único premiado en ambas categorías el mismo año (1993). Donna Karan (1990, 1992 y 1996), Ralph Lauren (1995, 1996 y 2007), Michael Kors (1999 y 2003), Marc Jacobs (1997, 2002 y 2010) y Tom Ford (2001, 2008 y 2015) también tienen premios por las dos líneas, pero en diferentes ediciones.

Colección FW17 de Raf Simons para Calvin Klein. pinit Getty'

En esta ocasión, Raf Simons se ha impuesto a otros grandes nombres como Marc Jacobs, Joseph Altuzarra, Jack McCollough y Lazaro Hernandez (directores creativos de Proenza Schouler) y Ashley y May-Kate Olsen (de The Row), pero no es la primera vez que se lleva el premio del Council of Fashion Designers of America: en 2014 recogió el Premio Internacional del CFDA por su trabajo en Dior.