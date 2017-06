Ex... Abruptos

Comenzó a gritos: "¡Tu casa es una casa violenta!" Eso le chilló su ex a mi amiga C. Conozco a mi amiga. Es dulce y voluntariosa, capaz de ser tajante, incapaz de ser violenta. Abro mucho la boca y ella me la cierra. "No te asustes, lo dice porque mi casa es la de las broncas y las protestas: en ella hay normas, en la suya playstation". Días después, el dueño de un pastor alemán se desahoga en el parque. Su historia incluye cerrajeros y un casting para "renovar la figura paterna". "Me casé con una economista y me separé de una psicóloga, mira tú por dónde", remata irónico. Me acompañan Peru y la perra, atónitos. Los miro pidiendo prudencia y contesto un "uf" sin compromiso que al tipo le suena empático.

Mi hijo me pregunta: "¿Por qué te cuenta la gente su vida?". "Porque les duele, supongo", le contesto. Pablo, esa misma noche, se burla: "¿No querrás salvar el mundo del rencor?". "No, pero... Todos somos o seremos ex de alguien. El prefijo no puede ser un insulto, que un ex es para siempre... Además, me inquieta tener solo una versión en una cuestión que es puro punto de vista. Cuando alguien me cuenta algo terrible de su expareja me dan ganas de entrevistar al aludido y buscar la equidistancia". "La equidistancia no existe. ¿De verdad te gustaría saber lo que dice de ti tu ex?", me pregunta Pablo. "No. Para nada. Me dolería y sería un dolor inútil". "Pues eso, para no hacer daño y no hacerse daño hay que saber callarse", concluye él. "Nadie sabe callarse", le replico yo. "Yo sí, que soy un marciano. Feo, verde, raro...", presume. "En serio: ¿no crees que se podría hacer un ensayo, o un reportaje, con los dos puntos de vista de una separación, o de muchas separaciones?, -insisto-. Quizá una versión absolutamente privada que jamás pudieran leer los hijos... Una pésima pareja puede ser un gran padre. Y al revés".

"De todos modos -concluye Pablo-, no sé bien qué respuesta buscas. Las separaciones reales no son repentinas y efectistas, como en las series de televisión. Casi nunca las provoca una infidelidad o un susto. La gente se separa por matices. Y si tienen hijos, su educación suele ser el origen de la grieta. Si bautizamos o no al niño, si le dejamos llorar o le educamos con afecto, si la playstation le atonta o desarrolla la destreza, si...".

Intento que pare, pero Pablo tiene una tesis: "Lo que quiero decir es que si la separación viene de la paternidad es una grieta en la Antártida. Solo puede crecer". "¿Y entonces quién educa a los niños? ¿Los dos, con normas contradictorias?". "No, hombre, para eso estáis las madrastras, para eso estamos los padrastros. Yo educo al tuyo, tú a los míos". "A sus padres les encantará saberlo". (Obviamente, continuará).

Ilustración: Maite Niebla.