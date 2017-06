Me enamoro de historias que quieren ser contadas

11 jun 2017

Es una de nuestras escritoras más premiadas y una de las menos encasillables: novela histórica, fantasía, policiaca... Ha tocado todos los palos y en su nueva novela, 'El color del silencio' (Roca), mezcla retazos de nuestra historia más dolorosa y reciente y agridulces secretos de familia.

Mujerhoy ¿Qué la llevó a escribir esta novela, entre lo histórico, lo detectivesco y lo sentimental?

Elia Barceló Es el tipo de historia con el que más disfruto: llena de misterios, de secretos ocultos para los personajes. En El color del silencio se combinan varios temas que siempre me han interesado: el punto de vista de una familia franquista, la necesidad de ser madre, el dolor de un asesinato sin resolver, la pérdida de los ideales. Pero, sobre todo, quería escribir sobre unos personajes que, a pesar de ser familia, se separan por malentendidos y siguen su vida con una herida que no acaba de cerrarse... hasta que, de repente, las preguntas empiezan a tener respuesta.

Mujerhoy Parte de la trama se desarrolla en Marruecos. ¿Estamos viviendo cierta nostalgia de nuestro pasado colonial?

Elia Barceló Supongo que, ahora que ese pasado está lejos, llega el momento de idealizarlo. Pero, en mi caso, tengo una relación especial con Rabat. Me encantan su luz, su mar, la sensación de viajar a un tiempo en que todo era más tranquilo y respetuoso.

"La familia te marca a una edad en la que no puedes comparar ni defenderte"

Mujerhoy También aborda un asunto escabroso: los niños robados.

Elia Barceló Me llama la atención lo poco que se ha tratado, tanto en ensayo como en ficción. Y es un tema que no se debe olvidar. Para la novela, me documenté a través de organizaciones y hablé con algunas personas que sufrieron en carne propia este horror, y que no querían que las nombrara. Pero ya hace años, en la Semana Negra de Gijón, desayuné con el gran poeta argentino Juan Gelman, que llevaba años y años buscando a su nieta robada, y pensé que alguna vez escribiría algo al respecto.

Mujerhoy En última instancia, el suyo es un libro sobre secretos familiares. ¿Qué tiene la familia, que nos gusta tanto hacerla protagonista?

Elia Barceló Siempre he amado el misterio, y no hay nada más misterioso que el ser humano, sobre todo en su relación con los demás. La familia es algo central, te forma desde tu nacimiento, cuando no puedes comparar ni defenderte de su influencia y te marca a fuego. Incluso cuando esa familia te maltrata, los quieres, porque todos queremos a los primeros que conocemos al venir al mundo.

Mujerhoy La ilustración de portada es un cuadro de la pintora Lita Cabellut, ¿Por qué esta elección?

Elia Barceló La sugerencia vino de la editorial y me gustó de inmediato. Reconozco que hasta hace seis meses no sabía quién era, pero me he convertido en una admiradora. Sus obras son intensas y tienen todas las asociaciones que necesita la novela: belleza, misterio, color, algo inquietante en la mirada de la mujer, en los labios... Un secreto oscuro que se nota como un perfume.

Mujerhoy Ha escrito fantasía, policiaca... ¿Disfruta probando géneros?

Elia Barceló Muchísimo, pero no lo hago a propósito. Me enamoro de una historia que quiere ser contada, que se empeña en volver a mi mente. Cuando ya la tengo madura y conozco bien a mis personajes (no tengo la sensación de haberlos inventado, sino de haberlos descubierto), me pongo a escribirla. Y después, en algún momento, me doy cuenta de que acabará en una sección concreta de la librería.