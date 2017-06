Jessica Chastain: "Toda mujer es una mujer fuerte. ¿Lo dudas?

10 jun 2017 guillermo espinosa

En 2010, Jessica Chastain era una actriz más, muy poco conocida en el mundillo hollywoodiense y aún menos por el gran público. Con solo algunos papeles episódicos en series de televisión (desde Urgencias a Ley y orden), ni su melena pelirroja ni su belleza surgida de otra época le habían servido para alcanzar la fama que, por otro lado, tampoco parecía ser su objetivo inmediato.

Hija de una chef vegana y de un bombero, empezó como estudiante de danza, luego se unió a una compañía en su Sacramento natal -tenía 13 años- y saltó al teatro en un grupo semiprofesional que interpretaba, sobre todo, a Shakespeare. Este paso por los escenarios le permitió obtener una beca para la prestigiosa escuela Juilliard, otorgada personalmente por uno de sus más reconocidos exalumnos, Robin Williams, al que nunca llegó a conocer en persona: el actor se suicidó en 2014. Es curioso porque otra persona importante en la vida de Chastain, su hermana, también acabó con su vida. Lejos de mantenerlo oculto, la actriz ha hablado en público sobre ello, sobre todo apoyando campañas de prevención del suicidio.

Ya en su último año de estudios, Jessica comenzó a hacer televisión, sin abandonar el teatro, donde compartió escenario con actores de la talla de Phillip Seymour Hoffman o Al Pacino. Pero en 2011 el peso de su trabajo en el cine se acabó imponiendo: de las cinco películas que rodó ese año, tres fueron la independiente y aplaudida Take Shelter; la obra magna del prestigioso autor Terence Malick, El árbol de la vida; y Criadas y señoras, una tragicomedia por la que consiguió su primera nominación a los Oscar. Al año siguiente volvió a ser nominada por Zero Black Thirty, de Kathryn Bigelow, ya como protagonista.

Dos personajes opuestos: una ingenua ama de casa que de pronto toma conciencia de la desigualdad racial y una dura agente de la CIA, que han marcado su carrera y cuyos arquetipos, paradójicamente, no la han abandonado. Hace menos de un mes estrenaba el thriller político El caso Sloane, donde clavaba a una amoral lobbista profesional; y ahora estrena La casa de la esperanza, dirigida por Nikki Caro, que relata las visicitudes reales de Antonina Zabinski, dulce e ingenua propietaria del zoo de Varsovia durante la II Guerra Mundial, responsable de haber salvado al menos a 300 judíos del infame gueto de la ciudad.

Mujerhoy ¿Ve en estos dos personajes que ha desempeñado recientemente, la lobbista y esta ama de casa que tiene un zoo, vínculos con los que le consiguieron sus dos nominaciones al Oscar?

Jessica Chastain Creo que he hecho papeles muy distintos en mi carrera. Sí es verdad que muchos han sido mujeres fuertes. Pero si es así, es porque creo decididamente que toda mujer es una mujer fuerte. ¿Lo dudas? Estos dos personajes vienen a demostrarlo. Me gusta la idea de añadir sombras a los estereotipos sobre lo que se supone que una mujer ha de ser. Porque una mujer siempre podrá ser aquello que desee.

Mujerhoy ¿Le parece importante crear ahora modelos femeninos distintos para las nuevas generaciones?

Jessica Chastain Sí. Siempre lo ha sido. Pero ahora lo es especialmente: porque las chicas que están educándose en este preciso momento creen, con toda lógica, que tienen los mismos derechos y responsabilidades que los chicos. Pero a medida que vayan creciendo, la sociedad comenzará a enseñarles otra cosa distinta. Nos ha pasado a nosotras, las de mi generación. Y esas jóvenes necesitan modelos en los medios sobre mujeres profesionalmente exitosas, ambiciosas, preparadas... y muy complejas. Eso va a ayudarlas, les servirá de inspiración para conseguir lo que quieren y ser ellas mismas.

Mujerhoy ¿Está ahora en un momento en el que solo le interesa escoger personajes no complementarios o secundarios de un hombre?

Jessica Chastain Escojo muchos tipos diferentes. En Interstellar o en Marte mis personajes eran absolutamente secundarios. Me gusta llevar una carrera que mezcle ambas vías, basada en la singularidad de las propuestas y la calidad de los títulos. De hecho, La casa de la esperanza me llegó junto a otros personajes a los que no dije que no...

Mujerhoy Su carrera ha ido como un relámpago. ¿Cómo ha manejado el pasar de no ser muy conocida a, siete años después, ser de las actrices más valoradas, premiadas y deseadas de Hollywood?

Jessica Chastain Tengo mucha gente que me ayuda y son un gran equipo. Sobre todo, porque es difícil manejarse con los aspectos digamos "técnicos" de la industria de Hollywood. [Risas]. Yo, realmente, me limito a estar concentrada en mi trabajo, en la interpretación. Y delego todo lo demás. Es fácil para mí hablar sobre mis luchas, sobre el cine... Me encanta, incluso. No me ha supuesto un problema. Incluso el lanzamiento de una película me resulta fácil. Pero, desde luego para que yo pueda hacerlo hay involucrada mucha gente: lo hago fácilmente porque cuento con la ayuda de muchas personas...

Mujerhoy Pero esto ¿ese éxito no ha cambiado su vida real? Supongo que ya no será la misma persona que antes...

Jessica Chastain Forma parte del trabajo. Ya lo intuía cuando me metí en esto, no soy ingenua. Pero aún así me resulta fácil porque, por ejemplo, vivo en Nueva York. Eso lo simplifica todo, porque de alguna manera vives separada del foco de la industria. Nueva York no solo tiene unos habitantes muy particulares, diferentes a los de la costa Oeste, sino que me permite estar rodeada de otras cosas muy interesantes: museos, culturas distintas... y estar muy atenta al trabajo de otras personas fuera de mi propia disciplina.

"El individuo ha de tener absoluto control sobre su cuerpo sin que nadie le cuestione".

Mujerhoy Utiliza sus redes sociales de una forma muy abierta. Ha llegado incluso a colgar imágenes de momentos muy personales con su actual pareja, el aristócrata y empresario italiano Gian Luca Passi de Preoposulo...

Jessica Chastain [Rápida, zanjando un tema en el que no quiere entrar] Las uso solo para transmitir mensajes positivos. Creo que es la mejor manera de enfrentarse a ellas. Reconozco que en ellas hablo de cosas personales, cosas que son importantes para mí. Pero siempre con la intención de dar esperanza, apoyo o valor a la gente, esperando que sirvan para algo... Creo que el peligro de las redes es cuando se convierten en un lugar negativo. Y hay que tener cuidado para no dejarse maltratar ni intimidar.

Mujerhoy Volviendo a su película, La casa de la esperanza. ¿Cree que es más necesario hoy poner de relevancia las terribles consecuencias que tiene el antisemitismo?

Jessica Chastain Sí creo que es importante. Y, más allá del antisemitismo, te recuerdo que mi personaje, Antonina, es una refugiada. Nació en San Petersburgo y tuvo que huir a Varsovia. Creo que ella entiende perfectamente lo que es el acoso y el drama de la huida. En estos tiempos en el que el mundo está demasiado saturado de miedo, donde el terror parece imponerse, sobre todo contra el otro: el extranjero, el inmigrante, el refugiado, Antonina es un excelente ejemplo de cómo existen personas capaces de poner la ternura, la compasión, el amor al prójimo, por encima de su propio miedo.

Mujerhoy ¿Está usted a favor de las políticas actuales de su Gobierno?

Jessica Chastain Ah, ¿pero no conoces aún mi opinión sobre el tema? [Risas]. La resumo: siempre estaré a favor de los Derechos Humanos. Para todos. Hablo públicamente de esto cada vez que puedo. La gente podría pensar que estos temas no son importantes para mí, pero los Derechos Humanos desde luego que lo son. Y eso incluye a las mujeres, por supuesto; a las personas transgénero, a los inmigrantes... y a los hombres también. Yo soy una feminista y me siento orgullosa de serlo.

Mujerhoy ¿Le molesta el hecho, por ejemplo, de que comenten cómo va vestida y que no lo hagan con celebridades masculinas?

Jessica Chastain Sí, se suele dar mucho énfasis a cosas como esa, pese a que supuestamente somos iguales. Insisto: soy feminista. Y creo que la mujer tiene derecho a mostrar su cuerpo, del mismo modo que el hombre tiene el derecho de ocultar el suyo si así quiere. El individuo tiene que tener absoluto control sobre su cuerpo, y nadie debe intentar cuestionar sus decisiones.

"Rechazo profundamente la violencia contra los animales. Creo que tienen sentimientos".

Mujerhoy ¿Hay personajes que realmente le molestaría interpretar?

Jessica Chastain Digamos que tendría mis reparos, para interpretar personajes con conductas... como la pedofilia... o a una maltratadora de animales. Desde luego, con el abuso a niños y animales tendría verdaderos problemas.

Mujerhoy Ha reconocido muchas veces que le gustaría ver a más mujeres detrás de la cámara. Ahora que ha trabajado con Nikki Caro. ¿Qué le ha parecido el cambio?

Jessica Chastain No hay apenas diferencias. Lo único distinto es que estoy en el set y delante tengo a una mujer que me da órdenes, lo que curiosamente me mantiene de muy buen humor, y muy equilibrada . [Risas]. Una mujer puede dirigir películas de acción perfectamente de la misma forma que un hombre puede, y debe, rodar una película romántica.

Mujerhoy Pero se sigue denunciando que a ellas les cueste más llevar a cabo sus proyectos en Hollywood...

Jessica Chastain Afortunadamente, la industria está cambiando. Aunque no con la suficiente rapidez. Todos tenemos que hacer lo posible para potenciar el cine hecho por mujeres. También como audiencia. Ojalá las españolas acudan en masa a ver La casa de la esperanza, hecha por una mujer y con una protagonista femenina [Risas].

Mujerhoy ¿Cómo se ha llevado con sus compañeros de reparto: una llama, un elefante, varios monos y hasta un pequeño conejo?

Jessica Chastain Ha sido muy especial. Incluso llegaba antes al set para poder estar con ellos y que tomaran confianza. Si hay algo maravilloso en los animales es cómo se conectan con los sentimientos. Si te muestras miedosa, lo único que van a sentir es ese miedo y se asustarán. Pero si te sientes cómoda y dejas que se acerquen, todo sale rodado. Son maravillosos.

Mujerhoy Queda claro que tiene un compromiso moral con los animales...

Jessica Chastain Supongo que sí. Soy vegana desde los 12 años. Rechazo profundamente la crueldad y la violencia contra los animales. De hecho, si algo me hace sentir muy apenada por España es esa horrible tradición de las corridas de toros...