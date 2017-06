María Pedraza, la bailarina que se convirtió en actriz

9 jun 2017

María Pedraza siempre quiso ser bailarina profesional. Su gran formación en esta complicada disciplina artística así lo atestigua. La danza es transmitir sentimientos y emociones como tan bien lo es dar vida a un personaje en una serie o una película.

Nunca pensó en labrarse una carrera como actriz. Le surgió protagonizando una película y al poco tiempo, las puertas de la televisión se le abrieron de par en par con uno de los proyectos de ficción más alabados por la crítica especializada: ‘La casa de papel’. La serie que está cosechando, además, buenos registros de audiencia en el prime time de Antena 3 está suponiendo todo un aprendizaje constante para María Pedraza.

Ella da vida a Alison, la introvertida hija del embajador inglés, que se articula como pieza maestra del genial plan de el profesor y su banda de atracadores. Tenerla como rehén VIP en la Fábrica de Moneda y Timbre es la garantía de los asaltantes para mantener a raya a las fuerzas policiales. María habla en esta entrevista de su personaje, de la serie y sus aficiones, confesándose gran amante de los animales… en especial, de su gato.

Mujerhoy Tienes formación específica en danza. ¿Cómo decides dar el salto a la interpretación?

María Pedraza Desde los seis añitos llevo bailando danza clásica y confieso que nunca tuve el gusanillo de la interpretación. Fue mi madre, antes de acabar el conservatorio, la que me lo recomendó porque consideraba que me ayudaría en aquellos momentos en los que pudiera sentirme más insegura. Pero no le hice ni caso [ríe]. Yo seguí con mi danza, que es mi pasión y es mi vida. Y, casualidades, justo estando lesionada, me surgió el casting de una película [‘Amar’]… Yo nunca lo había hecho antes, me lo preparé con mi chico –que estudia interpretación y me ayudó mucho- y al final salió bien. Cuando acabé esa peli sentía que no quería que esto terminase, lo echaba de menos. Por eso supe que quería seguir por este camino.

Mujerhoy ¿Qué has aprendido en este corto periodo de tiempo que estás caminando por el mundo de la interpretación?

María Pedraza Nunca dejas de aprender. Tenía mucho miedo. Al ser un mundo que yo no había palpado antes. Tanto con la película, como ahora en el rodaje de ‘La casa de papel’, tengo la sensación de estar aprendiendo en todo momento. Para mí esto está siendo mi escuela. Aprendo de mis compañeros de reparto, de los directores, del equipo técnico… de todo.

Mujerhoy Cuando tuviste tu primer acercamiento a Alison, tu personaje en ‘La casa de papel’, ¿te sentiste identificada de alguna manera?

María Pedraza Conecté mucho con Alison porque es una chica muy introvertida y con un punto de delicadeza. Creo que guardo ese punto de delicadeza con Alison. Recuerdo que cuando hicimos la primera lectura de guion, me sentí pequeñita en medio de todo eso. Esa sensación la guardé para la primera secuencia de Alison en la serie, la del autobús llegando a la FNMT.

Mujerhoy ¿Cómo es la evolución de Alison en la serie?

María Pedraza Es una chica muy introvertida, pero en su vida cotidiana –con sus padres, con su familia- ella vive en una cárcel. Ahora, secuestrada, también está en una cárcel, pero este encierro le está permitiendo descubrirse a sí misma: descubrirse físicamente, psicológicamente… Alison va dando pasos a medida que pasan las horas en este encierro y sí que encuentra mucha complicidad en Río porque tanto él como ella son dos chavalillos. Encuentra confianza. Al principio, quizá confía demasiado [ríe]. Alison se ha criado sin que le hayan dejado experimentar y, en este atraco, ella lo está experimentando todo… por eso para ella todo es impresionante.

d. r. María Pedraza en el rodaje de 'La casa de papel'. d. r. María Pedraza interpretando a Alison. d. r. La actriz y bailarina María Pedraza interpreta a Alison en 'La casa de papel'.

"Todo lo que he venido haciendo, lo voy a seguir haciendo pase lo que pase."

Mujerhoy ‘La casa de papel’ tiene un gran seguimiento entre los jóvenes, obteniendo cuotas de pantalla cercanas a los 25 puntos. ¿Qué crees que piensan de Alison, una chica con la que se podrían identificar muchos de ellos? ¿Qué te llamaría a ti la atención de Alison si no fueras tú quien la interpretases?

María Pedraza Es difícil verlo desde fuera [sonríe]. Me darían ganas de hablar con ella y darle confianza. Si lo viera desde fuera, me gustaría saber más de ella. Creo que Alison esconde dentro más de lo que muestra. Alison tiene mucho que contar, tiene un mundo dentro que todavía no ha sacado. A mí, Alison me llamaría bastante la atención. Me llaman mucho la atención las personas que guardan misterio.

Mujerhoy Cuando te llegó el proyecto de ‘La casa de papel’ venías de rodar una película, que además era tu primera experiencia como actriz. ¿Tú imaginabas que las series se rodaban como se está rodando esta, de una forma tan similar a como se trabaja en el cine?

María Pedraza Me sorprendió. Impresiona ver el resultado en pantalla. Esta serie tiene un punto de cine muy alto: desde la calidad de imagen hasta la forma en la que se rueda. Es una maravilla. A mí este proyecto me está encantado.

Mujerhoy Una serie de éxito como es ‘La casa de papel’ tiene como consecuencias que a sus actores les paren por la calle. ¿Cómo vas a vivir este fenómeno de la fama?

María Pedraza Es algo que no le doy importancia. Hay que tratarlo con naturalidad. Yo siento que soy María y que voy a seguir siéndolo siempre: una chica que va en Metro, que sale por el centro de Madrid con sus amigos… No me quiero privar de cosas… Todo lo que he venido haciendo, lo voy a seguir haciendo pase lo que pase. Si no, me traicionaría a mí misma.

Mujerhoy ¿Qué aficiones tienes?

María Pedraza Mi primera afición es bailar. Es algo que siempre voy a llevar dentro. Me encanta bailar lo que sea; me encanta escuchar música, la música está en mi vida las 24 horas del día: haga lo que haga, siempre hay música. Me gusta ir al cine. Me encanta estar tirada en el sofá, aunque sea un viernes, comiendo en pistachos y viendo una película; me gusta estar tirada en la cama con mi gato al lado ronroneando… [Risas].