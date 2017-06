Hay que lanzarse a la piscina, todo lo que se piensa demasiado acaba saliendo mal

10 jun 2017 beatriz navazo

"Pido perdón porque hoy estoy un poquito empanada”, dice justo después de los saludos. El pequeño Káel, su bebé de poco más de un mes, le ha dado mala noche. Pide un poco de rock&roll y se viene arriba con Guns’ N Roses y Bon Jovi. De pronto, es todo energía: canta, baila, guitarrea... Le va la marcha: lo ha demostrado lanzándose a la aventura de la maternidad antes de cumplir los 30 y sin darle demasiadas vueltas a cómo afectará a su carrera. Y es que la de Megan Montaner fue una vocación repentina. Tenía 20 años y trabajaba como maquilladora cuando dejó a todos con la boca abierta con un “Quiero ser actriz”, hizo la maleta y cambió Huesca por Madrid. “Aquí siempre estará tu casa. Vuelve si eso no funciona”, le dijeron sus padres.

Ellos no querían cortarle las alas, pero en el fondo “le daban dos meses a que me olvidara de esta ocurrencia”, recuerda. Ya va para una década. Todo empezó con aquella inolvidable Pepa Aguirre, de El secreto de Puente Viejo. Ella puso en órbita su carrera y de ella se despidió voluntariamente, en una nueva demostración de ese carácter aventurero, para vivir otras vidas. Vinieron entonces las series Gran Hotel, La embajada, Sin identidad… a las que pronto se sumará Velvet Collection. Estamos a punto de verla en la pantalla grande, en la película 'Señor, dame paciencia' (Haz clic aquí para ver en primicia el tráiler de la cinta), una desternillante y tierna historia coral sobre la familia y sus circunstancias, que gira en torno a un padre muy conservador y muy madridista que ve cómo se desmoronan una a una todas las expectativas que tenía sobre sus hijos.

Mujerhoy Por fin una comedia en la que demostrar su vis cómica, después de tanto dramón…

Megan Montaner ¡Ya era hora! Es verdad que he hecho muchos papeles de mujeres luchadoras e intensas, y me gusta. Pero soy actriz, se supone que nuestro trabajo consiste en ser camaleónicos, en quitarnos un personaje y ponernos otro. Sin embargo, cuesta salir de ese encasillamiento, parece que dudan de que seas capaz de hacer reír. Y yo soy bastante payasa...

Mujerhoy Los temas que trata, aunque en clave de humor, son bastante serios. ¿Sobre qué le ha hecho reflexionar esta película?

Megan Montaner Sobre la familia: sus confl ictos, sus diferencias... Pienso que siempre hay un punto de encuentro y hay que intentar buscar el camino para regresar a él y hacer que esa unión sea más fuerte que las cosas que nos separan. En esta película se ve. Aunque cada uno piensa de una manera, que parece que no se aguantan, al final hay unos valores que son más fuertes y prevalecen el respeto y la aceptación.

Mujerhoy ¿Piensa en la familia de otra manera ahora que acaba de estrenar la suya?

Megan Montaner Yo no planifico mi vida paso a paso; me parecería súper aburrido. Uno va viviendo y construyendo sobre la marcha. Lo de ser madre también ha sido así; no fue un empeño, sino un momento que llegó: tienes una relación estable, estás bien con tu pareja, contigo misma, en tu vida laboral... y dices: ¿por qué no? A cómo ser madre estoy aprendiendo ahora.

Mujerhoy Tener hijos antes de los 30 es ya casi una rareza, una especie de heroicidad...

Megan Montaner Sí, es que es un problema. Si la maternidad se arropara, si te dijeran que no vas a perder tu trabajo, que no se va a resentir... Pero no es así, y nunca es un buen momento. ¡Y menos en mi profesión! Si no estás trabajando en una cosa, estás esperando que te salga otra, o quién sabe si por estar embarazada te deja de salir… Pero hay que lanzarse un poco a la piscina. Todas las cosas que se piensan demasiado al fi nal no llegan a buen puerto. En ese sentido, soy bastante aventurera.

Mujerhoy ¿Y cómo lo lleva?

Megan Montaner Te dicen que ser madre es muy duro y hasta que no lo vives piensas que no será para tanto. Menos mal que tengo a mi chico y a mi suegra, y al resto de la familia, que se irá turnando para ayudarnos. Al principio, muy valientes, decíamos: “No os preocupéis, no necesitamos ayuda”. ¡Bendita familia! Hay que pedir ayuda. Además, el bebé sabe que estás estresada y no se duerme; lo coge tu madre y cae. ¿Pero cómo lo hacen? [Risas]

Mujerhoy ¿Siente esa culpabilidad de madre cuando se ve obligada a separarse de su bebé?

Megan Montaner ¿Culpabilidad? Para nada, la culpa me parece un crimen. Tú no dejas de existir; mereces un huequito para ti. Tu familia es tu prioridad, pero tu hijo puede estar cuatro horas sin ti. No vivimos del aire. ¡Lo que nos faltaba ya es la culpa!

Mujerhoy En las familias, todo el mundo tiene un rol: el chistoso, el sensato... ¿Cuál es el suyo?

Megan Montaner En la película, soy un poco la Pepito Grillo, la que toma las riendas cuando la madre muere y asume la función de conciliadora, la de meter a todos en vereda y mantenerlos unidos. En mi familia real, creo que soy la nota discordante, la que viaja, la que siempre tiene alguna aventura que contar... Nadie de nuestro entorno se dedica a esto y todo lo tiene que ver con este mundillo les hace gracia. Les gusta escuchar mis cosas.

Mujerhoy ¿Tomará a su clan como modelo para criar a su hijo?

Megan Montaner Lo que ellos me han enseñado es mi referente: quiero hacerlo igual de bien. Tengo un millón de dudas y miedos, claro, pero, junto a mi pareja y con su ayuda, espero conseguirlo.

Mujerhoy Los padres tienen grandes expectativas para sus hijos. ¿Eso pesa o estimula?

Megan Montaner Siempre intentas ser lo que tu padre y tu madre han querido hacer de ti. Pero tampoco hay que ser la típica mojigatilla que les dice que sí a todo. A veces hay que rebelarse. Pienso que no depende tanto del camino que sigas como de tu personalidad. En Señor, dame paciencia las expectativas del padre no se cumplen: ellos te pueden dirigir pero, al final, haces lo que crees bueno para ti.

Mujerhoy Es usted la exótica…

Megan Montaner ¡Exacto! La alienígena de la familia, que vive en otro mundo y, cuando regresa, siempre tiene aventuras que contar.

Mujerhoy La vida y la muerte son los grandes temas de esta película. ¿Les da usted vueltas?

Megan Montaner ¡Sí, totalmente! Soy súper filosófica. Me planteo a qué venimos, adónde vamos... aunque no llegue a grandes conclusiones. Soy muy reflexiva; y muy lanzada, porque trato de ser consciente de que la vida pasa y el tiempo no regresa. Yo lo vivo todo intensamente, lo bueno y lo malo.

Mujerhoy Aunque se la pegue…

Megan Montaner Si te equivocas aprenderás, no pasa nada; que el miedo no nos dicte decisiones o nos impida tomarlas. Hay que vivir al límite. Tampoco es que yo busque un continuo subidón de adrenalina. Simplemente, hay que disfrutar, quererse y querer a los demás. Que mires atrás y te sientas bien con lo que has hecho.

Mujerhoy La película trata con humor diferencias entre los vascos, los catalanes, los del sur... ¿El lugar donde uno nace le define?

Megan Montaner Hombre claro. Cada uno tiene sus raíces y las mías son bien hondas.

Mujerhoy Si los tópicos se cumplen, entonces será usted muy cabezota…

Megan Montaner Mucho, mucho… En general creo que todos los norteños. Tercos pero majos, ¿eh?

Mujerhoy ¿Las diferencias unen o separan?

Megan Montaner Muchas cosas nos hacen tener culturas y opiniones diferentes, pero eso te da puntos de vista diversos que unidos conforman un equilibrio. Creo que las diferencias pueden llegar a unir. Y hay cosas que están por encima de esas diferencias, como los valores humanos.

Mujerhoy ¿Todos buscamos aceptación?

Megan Montaner Bueno, hay quien no la necesita y vive según sus propias reglas. Hay que ser valiente, porque la sociedad nos marca unas pautas de las que es muy difícil salirse.

Mujerhoy En la película se apuntan temas como el nacionalismo, el racismo… ¿Avanzamos algo?

Megan Montaner ¡Nada! Vamos a peor. Me pongo negra al leer el periódico. Antes de parir, le decía a una amiga: “Le voy a tener que pedir perdón a este niño nada más nacer por traerle a este mundo”. ¿Cómo va a ser su futuro? Se está deteriorando todo de tal manera que casi da miedo salir a pasear. Creo que los terroristas están consiguiendo el eco que buscan. Y además están la corrupción, la política, la economía…

Mujerhoy ¿Duele más todo eso desde que es madre?

Megan Montaner Claro. ¿En qué se habrá convertido el mundo cuando mi hijo tenga 20 años? Igual tienen que vivir en un búnker. Puede que las nuevas generaciones rehabiliten el mundo, si reciben la educación adecuada. Pero no parece que vaya a ser el caso.Mira el tema del bullying, que crece sin parar. Yo no recuerdo haber vivido eso. Se respira una violencia tremenda.