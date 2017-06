Las escritoras fantasma de las 'influencers'

13 jun 2017

Tenía que llegar un momento en el que alguien rompiera la magia que se establece entre las megafamosas 'influencers' de las redes sociales y sus adictas fans. Sabíamos que muy pocas mujeres famosas actualizan personalmente sus cuentas de Instagram (y son, más que 'fashionistas' o 'bloggers': artistas), pero lo que ahora sale a la luz es más surrealista de lo que sospechábamos. Todo, absolutamente todo, puede ser una ficción inventada por escritoras fantasma a sueldo de las agencias de 'social media managing'. Lo que creías que era la vida de tu estrella de internet favorita no existe.

Así lo cuenta Zara Lisbon, de 27 años, y durante dos años escritora fantasma en redes sociales para famosas de internet. Ahora, Lisbon está terminando su primera novela, 'Fake Plastic Girl' (“Falsa muñeca de plástico”), basada en sus experiencias como escritora a sueldo, que se publicará en 2019. Fue precisamente su agente literario quien la puso en contacto con los equipos creativos de estas jóvenes estrellas de Instragram, quienes no solo buscaban contenido para sus redes sino algo más ambicioso: alguien que escribiera sus memorias biográficas. Hasta la fecha, Lisbon ha escrito tres. Todas sin saber absolutamente nada de sus protagonistas.

Ninguna de estas 'influencers' sabe probablemente de la existencia de Lisbon, que ahora confiesa haberse inventado de principio a fin las vidas de estas chicas. Los encargos son rápidos: la editorial le da unos 12 días para escribir 300 páginas que son inmediatamente impresas y puestas en el mercado mientras la popularidad de la 'celebrity' en cuestión está en lo más alto. Aunque trató de ponerse en contacto con sus protagonistas, todo fue inútil. Mascotas, recetas favoritas, detalles sobre su vida familiar... Todo, todo, todo fue inventado por Lisbon.

“Hubo un momento en el que, por fin, uno de sus agentes de prensa me puso en contacto con el padre de una de ellas, que sí tuvo a bien contarme algunos detalles básicos de su vida y de su infancia”, revela la escritora fantasma. Sin embargo, el grueso de las tramas vitales de las 'influencers', sus amistades, sus relaciones, sus rupturas, son absolutamente falsas. Un guión. “Las memorias son, en realidad, una ficción que refleja un personaje de Instagram, no lo que las chicas famosas son realmente. Lo que yo escribo son caricaturas biográficas basadas en las redes sociales, no biografías”, explica.

