Julianne Moore confirma que "la cara de sushi" existe

13 jun 2017

Las estrellas de Hollywood, mujeres que han de soportar interminables primeros planos y dejarse escrutar por directores, periodistas y fans, se las saben todas. En su manual secreto de trucos de belleza existen entradas que nos imaginamos, como esta que se refiere a la "sushi face", la "cara de sushi" que se preocupan por evitar a toda costa sin que las mortales nos enteremos de a qué se refiere exactamente. Menos mal que Julianne Moore nos lo ha explicado.

En su última aparición en el Festival de Cannes, Moore confirmó que, efectivamente, la "cara de sushi" no es una leyenda urbana, sino que es real. De hecho, reveló que se niega a tomar sushi, por mucho que le guste a su marido, si tiene que asistir a una alfombra roja o un rodaje. ¿La razón? El sodio. Por lo visto, es motivo de retención de líquidos y hace que la cara se hinche.

"Es cierto que no a todo el mundo le afecta igual, pero yo noto la diferencia incluso con salsa de soja baja en sal", explicó la actriz. Moore reveló su otro gran secreto a la hora de mantener su blanquísima piel impecable: evitar, a toda costa, el sol. "Camino siempre por la sombra y detesto las terrazas. Si tengo que salir a comer o a cenar, o es dentro o no voy. De hecho, por mis ojos claros no soporto demasiado bien la luz del sol".