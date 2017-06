Este es el hombre que sacó a Cameron Díaz de Hollywood

14 jun 2017

En una lista con las diez comedias románticas que más gustan, raro sería que no hubiera ninguna protagonizada por Cameron Díaz. La guapísima rubia era omnipresente en el cine de principios de siglo, con películas como 'Algo pasa con Mary', 'La boda de mi mejor amigo', 'Los Ángeles de Charlie', 'The Sweetest Thing', 'Vacaciones' o 'Algo pasa en las Vegas”'. Sin embargo, en 2014, con el estreno de 'Sex Tape. Algo pasa en la nube' y 'No hay dos sin tres', desapareció. Poco después de cumplir los 40.

Ha tenido que ser Gwyneth Paltrow, otra rubia cinematográfica, la que descubriera la razón. Paltrow invitó a Díaz en su Goop Wellness Summit, una conferencia sobre bienestar que la actriz reciclada en gurú del buen vivir organiza en California. En la mesa redonda en la que participaba Cameron Díaz estaban también la diseñadora Tory Burch, la modelo Miranda Kerr y la también diseñadora y cuñada de Díaz Nicole Richie. Todas llamadas a hablar sobre la fama, la familia y cómo encontrar la felicidad.

Fue charlando sobre el asunto cuando Cameron Díaz, de 44 años, reveló que la razón por la que había dejado de rodar, por la que paró toda una vida de localización en localización, de avión en avión, de set en set, fue encontrarse a ella misma. ", declaró. Sin embargo, poco después, explicó otro factor decisivo en su semi retirada: a los 41, conoció al que hoy es su marido, el guitarrista y cantante del grupo Good Charlotte, Benji Madden, y se casó.

"Hay una gran diferencia entre tener novios y tener un marido", explicó la actriz. "Ahora tengo una persona al lado que es mi compañero en la vida, en todo. Aunque parecemos muy distintos el uno del otro, compartimos los mismos valores: en realidad, somos dos guisantes de la misma vaina. Tenemos la medida justa de locura que el otro necesita. Por otro lado, las mujeres somos tan objetificadas en las relaciones... Mi marido me ha enseñado lo que significa formar parte de una relación de igual a igual. Me siento tan, tan, tan afortunada".