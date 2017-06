Irene Caruncho piensa que su canción es “una mierda”

14 jun 2017

Compartir en google plus

Irene Caruncho se convirtió el pasado diciembre en la primera mujer ganadora de la edición española de 'La Voz', y no era para menos: su instrumento vocal tiene tal vuelo y color, que desde el minuto uno y no solo por su fisionomía la apodaron “la Adele gallega”. Ahora sabemos que las cosas no han sido de color de rosa para la cantante, supuestamente centrada en la grabación de un disco que tendría que testar su capacidad real para conectar con el gran público.

Su caso, a ratos triste y a ratos polémico, recuerda un poco al de la Rosa recién salida de Operación Triunfo', solo que Irene no tiene los miedos e inseguridades de la granadina y no se ha achicado a la hora de hablar. Por su relato, podemos intuir que la discográfica, más que trabajar en un disco con calidad, quiso apresurarse a fabricar un producto que pueda capitalizar rápidamente la fama televisiva de Caruncho. Y, claro, la gallega ha explotado.

“El single es una mierda”, publicó Irene Caruncho en su cuenta de Twitter. Era una respuesta al comentario de uno de sus seguidores, que le achacaba “sacar de singles descartes de Malú”. La gallega no tuvo más remedio que dirigir a sus fans a su canal de YouTube, donde pueden escuchar “cosas mejores”, además de calmar los ánimos de sus seguidores. “No os asustéis si hablo negativamente sobre mi disco. Pronto entenderéis por qué y tendréis muchas explicaciones. Os lo prometo”.