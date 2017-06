Siempre he pensado que tener un coro de góspel acentuaría cualquier momento emotivo de la vida. Por ejemplo: desprenderse del sujetador al llegar a casa. Parto de la base de que el sujetador forma parte del día a día de la mayoría de nosotras, especialmente de las que corremos para llegar a los sitios. Y, de ese porcentaje, una gran parte lleva (llevamos) un sujetador que no es de su (nuestra) talla. ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado a comprarlos correctamente. Empezando por el acto del probador, que puede resultar bastante traumático. "¿Qué copa usas?". Una de ginebra, por favor, que no entiendo nada.

Hay tiendas en las que el tallaje es francés, en otras europeo, que no es el mismo. Los hay balconette, statement bra, strapless bras, push-up, de relleno gradual, de relleno grossísimo, reductores, deportivos, sin aros, con aros, convertibles, con tiras adhesivas, dignos de oposición. En algunas tiendas, la cifra que usas es la 90, en otras llegas a la 95, en otras la 85, y la letra puede ser B, C o D indistintamente. La teoría dice que la cifra -un múltiplo de cinco entre 80 y 105- mide el tórax, y la letra -A, B, C, D, E- mide la copa, es decir, el pecho. Pero, después, cada tienda es un universo con su propia gravedad superficial. Por no mencionar que la alarma está situada estratégicamente en el cierre, lo que termina de hacer la experiencia de probárselo en el summum de la incomodidad.

Al sujetador se le termina domesticando, se acaba adaptando a tus hombros, los tirantes se aflojan con los lavados, se vuelve cómplice, amigo. Hay algunos que llevan tanto tiempo contigo que tienen su propio zapato bajo el árbol de Navidad. Pero muchas veces, especialmente cuando afuera aprieta el calor, quitarse el sujetador es un acto liberador similar a quitarse una escafandra, abandonar los tacones en una boda o conseguir adelantar al coche lentísimo que va llevas delante en una carretera de un único carril.

Así que, guionistas de Hollywood, no nos engañáis con vuestro concepto de ponerse cómoda al llegar a casa. La mejor lencería superior, en el ámbito doméstico, es no llevar lencería. Hogar es ese sitio en el que puedes lanzar el sujetador al aire nada más cerrar la puerta de la calle.

Personajes tomados de Dejar de amargarse para imperfectas (editorial Zenith).

Paraimperfectas.com

Ilustración: Raquel Córcoles

