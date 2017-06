Gal Gadot: "Las mujeres sentimos empatía, ese es nuestro superpoder"

17 jun 2017 ixone díaz landaluce

"Estaba en un avión y acabábamos de aterrizar. Encendí el teléfono y vi un montón de llamadas perdidas de mi agente. Le llamé y me dijo que el papel era mío. Estaba sentada, todavía con el cinturón puesto, y empecé a gritar como una loca. Los pasajeros debieron de pensar que me había dado un brote psicótico", recuerda Gal Gadot entre risas. Le acababan de anunciar que iba a convertirse en Wonder Woman, la mujer maravilla creada por la factoría DC Comics. De aquella llamada hace más de tres años. En este tiempo, su vida ha cambiado por completo. Es lo que conlleva interpretar al personaje femenino más icónico de la historia del cómic.

"Es un personaje con 75 años de historia y muchísimos fans, pero como actriz no puedo pensar en eso ni rendirme a la presión. Espero que los fans disfruten, pero sé que es imposible complacer a todo el mundo", explica sentada en la suite de un hotel de Los Ángeles. Gal lleva el pelo recogido en una coleta, poco maquillaje, un vestido verde de tirantes y está descalza. Los tacones de vértigo descansan junto al sofá.

En realidad, la actriz israelí debutó en la piel del personaje el año pasado en Batman vs. Superman. La crítica masacró la película protagonizada por Ben Affleck y Henry Cavill, pero casi todos los especialistas coincidieron en una cosa: Gadot era, sin duda, lo mejor de la cinta.

"Estuve metida en la piel de Wonder Woman un año: algo del personaje se queda en ti"

El 23 de junio se estrena en España la primera película de una heroína en solitario, y la actriz israelí es consciente de la responsabilidad, no solo con su mitología, sino también con el icono feminista que representa. "Wonder Woman es la mejor guerrera de todos los tiempos pero, a la vez, es cariñosa y compasiva. Y esa es la gran fuerza de las mujeres, nuestro súperpoder: somos poderosas, resueltas, tenemos ambiciones y sueños, pero también nos apoyamos las unas a las otras y sentimos empatía hacia los demás". ¿Se considera feminista? "Por supuesto. Además, ¿qué significa ser feminista? Ser iguales que los hombres, ¿no? Igualdad, eso es todo".

En su estreno en Estados Unidos, la cinta ha reventado las taquillas, convirtiéndose además en el mejor estreno de la historia para una directora. Dirigida por Patty Jenkins -responsable de Monster, el filme con el que ganó Charlize Theron su Oscar en 2004-, sus 103 millones de dólares de debut en su primer fin de semana y sus buenas críticas vienen a desmontar, además, la teoría de que, si no hay un hombre al frente con un gran nombre, el proyecto no sale a flote. No ha sido el caso de Wonder Woman. De hecho, tener un personaje femenino al frente ha ayudado mucho a su rendimiento en taquilla, con mayoría de espectadoras (el 52%), cuando lo tradicional es que sean los hombres los incondicionales de este género.

"Dar a luz a un bebé también es dar a la luz a un gran saco de culpa... A veces aún me siento así".

Evidentemente, para Gal Gadot Wonder Woman no es un trabajo más. La actriz estableció un vínculo íntimo con el personaje. Tanto, que ha contado que, durante el rodaje, solía preguntarse a menudo qué haría ella en situaciones cotidianas. "Estuve metida en su piel durante un año entero y al final algo de ti permea en el personaje y algo del personaje se impregna en ti. Es inevitable", explica. Aunque reconoce que se ha sentido decepcionada con ciertas campaña de internet contra su personaje: el año pasado, Wonder Woman fue nombrada embajadora honorífica de las Naciones Unidas para encabezar una campaña por la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Sin embargo, apenas dos meses más tarde, el organismo le retiró el título después de que una campaña on line lograra reunir 45.000 firmas contrarias a su nombramiento por considerar que la imagen del personaje estaba demasiado "sexualizada".

La actriz Gal Gadot en el preestreno de 'Wonder Woman'. pinit gtres'

Dos años de servicio militar

Gadot nació y creció en Rosh HaAyin, una pequeña ciudad en el interior de Israel. Su madre le ha contado la misma historia decenas de veces. Ella tenía cinco años y sus padres habían organizado una fiesta en casa, pero antes de que los invitados llegaran, la mandaron a la cama. Desde su habitación, podía escuchar el jaleo en la terraza. Al cabo de un rato, subió, cogió una manguera y regó a todo el personal. "Me encantaba ser el centro de atención, eso estaba claro -dice riéndose-. También me gustaba bailar, pero jamás soñé con ser actriz. Ni me lo planteaba". Eso llegó más tarde.

Con 18 años, Gadot se presentó a Miss Israel y ganó. Aquel mismo año, representó a su país en Miss Universo y empezó a trabajar como modelo, pero al cumplir 20 se incorporó al ejército para completar el servicio militar obligatorio en Israel. "Renuncié a mi libertad durante dos años para dedicárselos a mi país. Más que herramientas, me enseñó valores", recuerda de la experiencia.

Después de la academia militar, se puso a estudiar Derecho y Relaciones Internacionales en la universidad, pero sus planes académicos se torcieron cuando un famoso director de casting viajó hasta Israel para conocerla. Estaba buscando a la nueva chica Bond. El papel terminó siendo para Olga Kurylenko, pero unos meses después aquel mismo director la llamó para Fast & Furious 4. Desde entonces, Gadot ha protagonizado cuatro películas de la saga.

Le pregunto si le ha costado más que la industria del cine la tome en serio por el hecho de ser modelo. "Sí, desde luego. En mi país a la gente le costó entender que una reina de la belleza pudiera convertirse en actriz. Mi madre me dio un consejo estupendo para eso: "Tienes que ser como un caballo, no puedes mirar a los lados, tienes que concentrarte en tu camino". Y es verdad. Si estás constantemente buscando la aceptación y la aprobación de los demás, corres el riesgo de perderte", reflexiona.

La misma filosofía le ha servido para no dejarse cegar por la pompa y el glamour de Hollywood. "Mucha gente me pregunta cómo es trabajar con estrells como Kevin Costner, Ben Affleck o Amy Adams. Y siempre digo lo mismo: todos son personas, como tú y como yo, todos quieren sentirse cómodos. La fama, el maquillaje y la alfombra roja solo son ruido. No significan nada", dice.

Para ella, las prioridades son otras. En marzo nació Maya, su segunda hija con el promotor inmobiliario Yaron Varsano. Ya eran padres de Alma, de cinco años. Gadot siempre habla de la maternidad con una sinceridad demoledora. "Cuando das a luz a un bebé, también das a luz a un gran saco de culpa. Y aún me siento así... Mi hija ya tiene cinco años, pero el sentimiento de culpa no ha desaparecido, aunque supongo que estoy aprendiendo a vivir con él. Pese a todo, cuando tengo que rodar seis días a la semana, me sigo sintiendo fatal". Para conciliar, suele ir con su hija a los rodajes.

Maternidad y maravilla

Pero, desde luego, lo que su madre ha conseguido es extraordinario. Gal Gadot acaba de cumplir 32 años y le ha dado tiempo a ser miss, modelo, soldado, actriz y madre de dos niñas. Le pregunto si, a pesar de todo, de vez en cuando le acechan las inseguridades. "¡Claro! Todo el mundo tiene inseguridades. Y no siempre tienen que ver con tu aspecto, sino con tu personalidad. Yo tengo mis momentos... A veces, si estoy cansada, pienso: "Estoy horrible". En eso, todos somos iguales". ¿De verdad? Cuesta imaginar horrible a la "mujer maravilla". O sintiéndose insegura o frágil. Quizá sea solo fachada. O quizá es que, realmente, Wonder Woman se ha impregnado en ella hasta los huesos.

Muy personal Su nombre significa "ola" en hebreo y su apellido, "orilla del río".

significa "ola" en hebreo y su apellido, "orilla del río". Su madre es profesora y su padre, ingeniero.

es profesora y su padre, ingeniero. Sus abuelos maternos sobrevivieron al Holocausto.

maternos sobrevivieron al Holocausto. De pequeña , soñaba con ser coreógrafa.

, soñaba con ser coreógrafa. Está casada con el magnate inmobiliario judío Yaron Varsano.

con el magnate inmobiliario judío Yaron Varsano. Juntos gestionaban un hotel de lujo en Tel Aviv hasta que en 2015 lo vendieron al multimillonario ruso Roman Abramovich.

un hotel de lujo en Tel Aviv hasta que en 2015 lo vendieron al multimillonario ruso Roman Abramovich. Le encantan las motos y las conduce a menudo.

las motos y las conduce a menudo. Le gusta jugar al baloncesto, al tenis y al voleibol.

Wonder Woman, el origen

Criada en Themyscira, una isla habitada solamente por mujeres, la princesa Diana ha sido entrenada para ser una guerrera invencible. Cuando un piloto del ejército americano (Chris Pine) sufre un accidente y se estrella en la isla, Diana decide abandonar su hogar para tratar de detener junto a él la Primera Guerra Mundial. En el combate, irá descubriendo sus poderes y su destino. En España podremos verla el 23 de junio.

Te interesa:

- Cinco cosas que no sabes de Wonder Woman

- Wonder Woman vetada de un festival de cine en Argelia