Nunca me he sentido discriminada por ser mujer

20 jun 2017

Con una belleza serena que hipnotiza, una sonrisa perenne y unos ojos azulísimos que hablan por sí solos, nos encontramos con Rhea Seehorn en el jardín del Hotel Santo Mauro de Madrid, donde, mientras disfruta de una ensalada que nos invita a compartir y me cuenta lo mucho que le ha gustado El Retiro, charlamos de cine, televisión, polémicas feministas, moda, alfombras rojas, bodas y sueños.

Si eres una adicta a las series como nosotras, a la protagonista femenina de 'Better call Saul', el 'spin off' de la laureada 'Breaking Bad', también la habrás visto en 'Whitney', 'Franklin & Bash' o 'The Closer'. Como ella misma nos cuenta, se ha sentido cómoda en todos los papeles que ha interpretado porque "hay una parte de mí en cada uno [...] Todas las comedias tienen una parte de drama, y los dramas siempre tienen un punto cómico. Encontrar ese equilibrio es lo más difícil, pero también es muy divertido. ¡Es como una montaña rusa!".

En palabras de la propia Rhea Seehorn, Kim Wexller "es una mujer misteriosa, que no se sabe de dónde viene, muy controladora, que sabe ocultar muy bien sus sentimientos y controlarse a sí misma, que siempre se muestra fría y es muy observadora". Eso sí, matiza que "estoy entusiasmada con interpretar a Kim [Wexller], porque es un papel muy complejo, con el que he aprendido mucho de mí misma, porque es completamente diferente a mí. Por ejemplo, estar cómoda con los silencios es algo que me resulta muy complicado, y he tenido que aprender a hacerlo porque es algo que ella utiliza continuamente, igual que representar esa lucha interna entre lealtad, moralidad, ambición y legalidad. ¡Es algo muy difícil en la vida real!"

Además, como buena fan de 'Breaking Bad' que era, Rhea Seehorn nos confiesa que cuando recibió la llamada para participar en 'Better call Saul' "¡me puse a llorar! El guión era una pasada, no me podía creer que fuera a formar parte de eso. Al principio estaba asustada, pero fue muy interesante, porque había muchas mujeres con un papel muy importante detrás de las cámaras, así que nunca me sentí sola".

Hablando de mujeres, es inevitable preguntarle a la actriz por toda la polémica que ha rodeado a Hollywood en los últimos meses, con las críticas por las desigualdades salariales por las que han alzado la voz muchas de sus compañeras, como Jennifer Lawrence o Emma Watson. Sin embargo, Rhea Seehorn, con esa calma dulce que lleva en el ADN, nos asegura que "por suerte, nunca lo he vivido, o al menos nunca he sido consciente, ni he sentido discriminación por ser mujer, pero sí que lo he visto a mi alrededor. Creo que es un tema muy delicado e incómodo, porque el salario no debe responder a una cuestión de genero, sino de trayectoria, de peso del papel que tengas y, por supuesto, de cuántas entradas vendas o cuántos espectadores concentres delante de la pantalla. Desde luego, si alguna vez lo he padecido, no he sido consciente".

Y, ¿qué pasa cuando en la alfombra roja a las actrices se les pregunta por sus looks, y a los actores por sus proyectos? "Sé que es algo que ocurre, pero no a mí… A mí no me importa decir de quién voy en una alfombra roja, me encanta llevar un vestido bonito de alguno de mis diseñadores favoritos, pero quizá porque participo en una serie tan seria como ‘Better call Saul’ o porque no soy muy asidua en la ‘red carpet’, suelen preguntarme más por mi personaje que por mi look. Eso sí, no entiendo por qué los personajes masculinos se describen siempre desde un punto de vista muy técnico, y los femeninos, con más condescendencia, con adjetivos como 'encantadora'", sentencia.

Por cierto, como no todo iba a ser trabajo y feminismo en nuestra charla, Rhea Seehorn nos cuenta que sus diseñadores favoritos para la alfombra roja son "Chloe, Bluemarine, Alice+Olivia, Dior, Prabal Gurung, Erdem…" y que sus trucos para estar así de estupenda son "beber mucha agua, hacer algún tipo de ejercicio casi todos los días, aunque solo sea dar un paseo con mi prometido después de cenar. Y sobre todo, dormir… Es fundamental para tener una piel bonita, y sobre todo, para estar de buen humor".

Como ella misma asegura, "ahora mismo estoy viviendo mi sueño [...] Todo esto (¡incluida nuestra entrevista, me dice!) es un regalo, así que solo pido que no acabe".