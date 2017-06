Blanca Suárez cree que el feminismo "es una moda"

21 jun 2017

Hace menos de un mes que Paula Echevarría estuvo en el punto de mira cuando habló de lo que ella concebía como feminismo. Las redes se incendiaron porque los usuarios consideraron que la actriz no sabía qué era realmente el feminismo y ahora es su compañera de profesión Blanca Suárez la que está en el centro de la polémica.

Esta semana acudió a una fiesta y allí la prensa le preguntó si se consideraba feminista, a lo que ella contestó, según recoge Europa Press, que era "una moda". "Estoy absolutamente de acuerdo en que es una moda, creo que ahora mismo hasta hacemos camisetas", señaló la protagonista de 'Lo que escondían sus ojos'.

Aunque la revolución de las camisetas feministas de Dior es una realidad, para Suárez parece un hecho aislado. Eso sí, quiso aclarar sus declaraciones para no generar polémica, pero no hizo más que avivarla. "Creo que esto es algo que está muy bien que cobre fuerza porque nunca está de más en temas que no terminan de resolverse del todo, aunque se ha avanzado mucho", dijo. Y apostilló: "creo que esto viene de hace años, por muy de moda que esté ahora".