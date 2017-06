Karlie Kloss, rechazada por gorda y por delgada

21 jun 2017

Que la industria de la moda a veces trata a las modelos con crueldad es algo que sabemos desde hace relativamente poco, gracias a que las chicas cuentan en las redes sociales sus malas experiencias en “castings” o producciones de fotos. La locura que rodea a este grandísimo negocio hace que muchos profesionales reaccionen mal a la tensión del momento o incluso a su posición e poder sobre mujeres muy jóvenes, que no suelen tener una gran seguridad en sí mismas. Ahora bien: hay errores garrafales, como ponerle peros a Karlie Kloss.

Kloss es una de esas tops que no solo tienen la belleza en cantidad y calidad, sino un fondo de armario intelectual que añade todo tipo de matices a sus fotos. Inteligentísima (es programadora informática) y emprendedora (lidera el campamento para que las niñas aprendan a programar Kode with Klossy y sus galletas veganas son un éxito), representa un tipo de mujer prácticamente perfecta, tanto como para formar parte del escuadrón de ángeles de Victoria's Secret, protagonizar 36 portadas de “Vogue” o ser el rostro de las campañas publicitarias de Carolina Herrera, Adidas, Swarovski o L'Oréal Paris. Además, es novia de Joshua Kushner, el hermano demócrata del marido de Ivanka Trump.

¿Cómo es posible que una mujer como esta haya tenido que escuchar, en el mismo día y de dos jefes de casting distintos, que está muy gorda o muy delgada como razón para denegarle un trabajo? ¿Acaso no pueden recurrir a algún otro argumento más imaginativo o es que, de alguna manera, interesa tener a las modelos sometidas a este miedo continuo de no encajar en lo que espera la industria? ¿Acaso pretenden su docilidad a base de culpabilizarlas? La opción que Karlie Kloss tomó ante esta situación fue no someterse. “Ya no quiero agradar a nadie más que a mí misma”, dijo durante su charla en el Cannes Lions International Festival of Creativity. Kloss mide 1,75 metros y pesa 57 kilos. ¿Quién tiene la cara dura de decirle a esta mujer que no está perfectamente fantástica?

