Ojo al truco de Ivanka Trump para que no la abracen

21 jun 2017

Internet no puede parar de reír, y no es para menos. La foto del senador cubanoamericano Marco Rubio intentando abrazar a Ivanka Trump es de los momentos más incómodos jamás captados por un fotógrafo de prensa. El político tenía una reunión con la hija del Presidente en el Capitolio para tratar su propuesta de ofrecer créditos a quienes tengan hijos y, por lo que parece, quería empezarla de la manera más cálida posible. Una pena que la rubia Trump no estuviera por la labor de ningún tipo de roce.

Quizá pertenezca a este tipo de detalles el feminismo que Ivanka defiende a toda costa: no parece de recibo que por ser mujer hayan de aplicarte semejante maniobra de aproximación corporal. Por otro lado, aunque el abrazo sea un gesto desproporcionado en ese nivel de relación protocolaria, precisamente por pura diplomacia merecía ser recibido más como una síntoma de afecto mal expresado que como un insulto. La reacción de Ivanka Trump quedándose rígida como un palo entre los brazos del político es como una bofetada. O peor.

A la hija del Presidente no se le mueve una ceja, ni siquiera separa los brazos del tronco, mientras Marcos Rubio une su tórax al suyo y le da una palmadita en la espalda. Fallo épico. Menos mal que el político se lo tomó con humor en Twitter, donde escribió: "Acabo de salir del comité de inteligencia y (...) Twitter está explotando con un supuesto abrazo fallido. Lo estoy investigando. Informaré en breve". Demasiado tarde, Rubio. Internet ya es una fiesta de memes.

