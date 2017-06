Catherine Poulain: "Quise vivir la vida como una carrera feroz y hermosa"

26 jun 2017 beatriz navazo

Definir a Catherine Poulain (Provenza, 1960) como escritora, es decir poco. En los últimos 20 años ha recorrido el mundo y ha sido camarera en Hong Kong, ha clasificado pescado en una conservera de Islandia y recogido manzanas en Canadá... Su última aventura fue viajar hasta Alaska para embarcarse en un pesquero. Capturando bacalaos y cangrejos, y luchando contra los elementos en el inhóspito Pacífico norte, pasó 10 años y de esa experiencia nació 'Allí, donde se acaba el mundo' (Ed. Lumen).

A medio camino entre el libro de memorias y la novela de aventuras, es, sobre, todo una historia que habla de deseos obsesivos y renuncias, de aprendizaje y autoconocimiento. En el momento de la publicación de su libro en Francia, Catherine se ganaba la vida como pastora de ovejas y como temporera en la vendimia. Su libro obtuvo el Prix Nicolas Bouvier y el Prix Ouest-France Etonnants Voyageurs, y la hizo finalista del Goncourt en la categoría de primera novela.

Mujerhoy ¿Qué la llevó a trabajar en un pesquero?

Catherine Poulain Se trataba de una búsqueda de la superación personal, de tratar de sobreponerme a los límites físicos de un cuerpo tan frágil. Hay que encontrarse desnudo ante nuestra propia vida para poder encontrarle un sentido (si es que realmente lo tiene). No será ni en la comodidad ni en la seguridad constantes donde podremos dar respuesta a las preguntas esenciales.

Mujerhoy ¿Y cuáles fueron los momentos más memorables?

Catherine Poulain No lo sé. Tengo tantos. Tal vez los de agotamiento extremo y de desánimo, cuando has perdido la fe y la certeza y comienza el verdadero viaje, cuando sientes que estás en el corazón del libro de tu vida, cuando todas las percepciones de este mundo se intensifican y el placer intenso de vivir se despierta... Yo no quería hablar de mí en este libro, sino de todos esos hombres y mujeres que corren hasta quedar sin aliento para tratar de agotar a "la bestia" que está dentro de ellos y que les devora.

Mujerhoy ¿Qué tipo de personas encontró allí, en "la última frontera"?

Catherine Poulain Conocí a personas que habían abandonado el camino trazado para tratar de encontrar el suyo propio. Hombres y mujeres que han conocido el drama, el desgarro, la rabia. Pero también buscadores de lo imposible que esperaban reencontrar su propia vida, o ese cuerpo a cuerpo con los elementos como una forma de combatir sus fantasmas interiores. Un deseo de encontrarse en el corazón de esa naturaleza violenta y bella que será siempre más fuerte que nosotros.

Mujerhoy ¿Cómo ha vivido su condición de mujer en ese mundo de hombres?

Catherine Poulain Buscaba, precisamente, no ser solamente una mujer. Quería ser un ser humano. Y aquellos hombres de allá me enseñaron que soy una mujer, más allá de las apariencias o del rol desempeñado, cuando mi pelo estaba suelto, limpio y bonito, y cuando estaba pegajoso y lleno de sangre. Dentro de un barco no se tiene en cuenta el género. Solo en tierra volvíamos a ser hombres y mujeres, con los deseos personales de hombres y de mujeres.

Mujerhoy ¿No sufrió discriminación?

Catherine Poulain Creo que no. Al menos no más que cualquiera de los novatos, que es lo que era yo cuando llegué. A bordo no hay tiempo que perder. Si no eres eficaz, seas hombre o mujer, te echarán. Incluso he encontrado un respeto inmenso en esos hombres fuertes y rudos, porque igual que ellos yo estaba dispuesta a entregarme entera a la epopeya de la pesca. Además, en Alaska las mujeres siempre han sido tan pioneras como los hombres.

Mujerhoy Es usted una mujer diferente. ¿Alguna vez le preocupó ir a contracorriente o, por el contrario, le gusta?

Catherine Poulain No creo ser diferente a las demás. Digamos que todas somos diferentes. Sobrepasar los límites de mi cuerpo y de mis miedos. ¡De niña envidiaba tanto a los niños que jugaban al fútbol! Yo no perseguía ir a contracorriente, simplemente quería vivir mi vida como una gran carrera feroz y hermosa. Pero por supuesto que a veces he tenido mucho miedo. Aprendí muy pronto que, si quería jugar con los perros grandes, más me valía saber correr más rápido que ellos.

"Quería hablar de aquellos que corren para agotar a la bestia que llevan dentro".

Mujerhoy El barco de su libro se llama Rebel [Rebelde] ¿Lo fue usted?

Catherine Poulain Fui una niña solitaria que trepaba a los árboles y se subía a los tejados, que siempre llevaba una navaja y una caja de cerillas por si encontraba una aventura. Mi madre un día me dijo: "Yo sabía que te irías. Siendo muy pequeña tenías una manera de mirar al horizonte, como para adivinar lo que habría detrás".

Mujerhoy ¿Qué significan para usted los premios y los halagos?

Catherine Poulain No soy muy sensible ni a la vanidad ni a los halagos. Las cosas solo duran un momento y las grandes olas siempre acaban por caer. Después está el vacío. La notoriedad lo distorsiona todo. Antes del éxito del libro, yo era para muchos una mujer cansada a la que nadie veía. Y de repente aquí estoy, convertida en una mujer "excepcional". ¡Pero es falso! Yo sigo siendo, por encima de todo, esa mujer cansada, solitaria. ¡No me cambiarán, en cualquier caso, con tantos halagos! Seguiré conduciendo mi viejo dos caballos, seguiré sin saber vestirme como una dama. Y mi mayor felicidad siempre será volver a ver a mi perro, regresar a la vieja casa de familia solitaria y fría, entre las viñas y los bosques, como un regreso al puerto de siempre.

Mujerhoy ¿Qué es para usted el éxito?

Catherine Poulain Es como una ola. Y una ola siempre sube y cae. Hay cosas muy graves, trágicas, terribles que pasan cada día en el mundo, a nuestro alrededor. También, afortunadamente, cosas hermosas y milagrosas. Y el éxito no es más que una fachada de estuco, no es más que ruido.

Mujerhoy ¿Cómo es su vida ahora?

Catherine Poulain Un poco más ajetreada que antes. Diría, incluso, que el entusiasmo por mi libro y las entrevistas me han asustado y causado insomnio. He dejado mi trabajo de pastora, porque un pastor tiene que estar con su rebaño cada día y ahora me solicitan demasiado por el libro. Tampoco he podido retomar la vendimia. Y echo mucho de menos el trabajo físico. Creo que mi cuerpo lo necesita para calmar mi alma. Vivo la mayor parte del tiempo en la antigua casa familiar, con mi perro y a veces con mi compañero, que trabaja en la construcción de jardines. Me digo a mí misma que tengo la oportunidad de escribir más y que debo aprovecharla. Pero, en lo demás, mi vida es la misma. Tanto, que a veces pienso que todo lo de aquella aventura y el libro son solo un sueño, que tal vez lo soñé todo. Puede que esté loca y que nada de todo esto exista.