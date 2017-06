Courtney Cox se quita sus rellenos faciales

22 jun 2017

Ha sido doloroso para los fans de 'Friends' contemplar la progresiva mutación del rostro de Courtney Cox, la guapísima Mónica de la mítica serie. La acumulación de operaciones estéticas a las que se fue sometiendo no terminaron exactamente bien: cambiaron totalmente su cara. Ahora es la propia Cox quien lo reconoce. A sus 53 años, la actriz ha decidido aceptar su edad y dar marcha atrás en los retoques ha podido.

“Me han disuelto los implantes de relleno”, ha admitido Cox. “Y me siento mejor porque parezco yo misma. Es inevitable que las cosas cambien. Todo se cae. Traté de no estropearme pero, en realidad, lo que conseguí fue una apariencia que no era la mía”. No debe ser fácil para una mujer tan despampanantemente bella asumir el decaer físico, pero la transición ha de ser aún más complicada para las actrices y modelos cuyo trabajo depende precisamente de aparecer deseables. La industria audiovisual es cruel: una vez que la frescura juvenil desaparece de tus mejillas, estás (casi) muerta.

“Envejecer es difícil para todos. Sigo sintiéndome como si tuviera 34 años, así que cuando me miro al espejo es inevitable que sienta que existe cierto desajuste. Pero si además trabajas en Hollywood, como es mi caso, la situación es aún más dura. Crecí pensando que la apariencia era lo más importante y es muy triste, porque me metí en problemas de salud”, confesó la actriz a la revista 'New Beauty'. “Me empeñé tercamente en mantener mi físico pero no hice más que empeorar las cosas".

