LiLy James: "Necesitaba un cambio. Ya empezaba a sentirme oprimida por tanto corsé"

24 jun 2017 ixone díaz

Sin el vestido de época, el corsé y los tirabuzones, Lily James parece otra. Es la costumbre de verla siempre interpretando a aristócratas y princesas en series como Downton Abbey (donde fue Lady Rose) o Guerra y paz, y en películas como Cenicienta. Necesitaba un cambio y su oportunidad llegó de la mano de Edgar Wright y su proyecto más personal y visionario: 'Baby driver' (estreno, 7 de julio), donde la actriz interpreta a una camarera enamorada de un chico con tendencia a meterse en problemas y cambia los pomposos vestidos de principios del siglo XX por los vaqueros y las camisetas.

A sus 28 años, la actriz británica tiene una sólida carrera. En 2010, se graduó en la prestigiosa escuela de Arte Dramático Guildhall de Londres y, poco a poco, fue añadiendo méritos a su currículum: empezó haciendo teatro y televisión, coqueteó con Hollywood en películas como Ira de titanes y, por fin, Disney le puso el zapato de cristal y la convirtió en una estrella.

Muy sofisticada, con un mono azul marino con un solo tirante y el pelo recogido en un moño, es tímida pero amable en persona. Desde 2015, sale con el actor británico Matt Smith, protagonista de series como Doctor Who o The Crown y una auténtica celebridad en el Reino Unido. Se conocieron en el rodaje de Orgullo y prejuicio y zombies y, desde entonces, forman una de las parejas más famosas (y perseguidas) del Reino Unido. Y sin embargo, asegura que nadie suele reconocerla por la calle. Quizá porque hasta ahora cuando no llevaba el uniforme de época resulta fácil ser una estrella anónima. Pero eso está a punto de cambiar...

Mujerhoy Después de tantas películas de época, ¿tenía ganas de rodar una historia más contemporánea?

Lily James Sí, necesitaba un cambio. Empezaba a sentirme un poco oprimida por tanto corsé... Quería trabajar con Edgard, porque es un cineasta visionario y el guión me pareció brillante, pero estaba desesperada por hacer algo diferente y moderno.

Mujerhoy Desde luego, tiene que tener una colección de corsés interesante: Downton Abbey, Guerra y paz, Cenicienta... ¿Es casualidad o es que tiene cierto imán para los personajes de época?

Lily James Simplemente, sucedió así; aunque la verdad es que en Inglaterra rodar películas de época es el peaje que tienes que pagar si quieres ser actor. Aunque necesitaba un cambio, vivir en esos mundos es una de las razones por las que quise ser actriz.

Mujerhoy ¿Cómo descubrió su vocación?

Lily James Por mi cumpleaños, mi padre solía llevarme al ballet. Recuerdo que necesitaba cuatro cojines para sentarme. Más tarde, mi regalo era ir al teatro. Así descubrí la magia de la interpretación.

Mujerhoy ¿Era la típica niña que montaba sus propios recitales en casa?

Lily James Sí, siempre estaba cantando y bailando, y mi hermano siempre me estaba diciendo que me callara [Risas]. Tengo decenas de vídeos caseros en los que mi padre toca la guitarra mientras yo canto o recito algún poema tontorrón.

Mujerhoy ¿Qué significa para usted ser actriz? ¿Es una pasión, una forma de terapia o un trabajo como otro cualquiera?

Lily James Para mí es una forma de autoexpresión. Si no fuera actriz, probablemente sería una persona mucho más introvertida y triste. Lo necesito como válvula de escape. Pero también pienso en ello como un simple trabajo.

Atraco en estéreo

Mujerhoy ¿Le cuesta deshacerse de los personajes que interpreta?

Lily James Lo que me ocurre a menudo es que manifiesto algunas cualidades de mis personajes. Se me pegan. Empiezo a comportarme de manera muy extraña y ni si quiera me doy cuenta de que son los rasgos del personaje que estoy interpretando...

Mujerhoy ¿Y eso le afecta a la hora de elegir o rechazar una película?

Lily James Bueno... Acabo de rodar una cinta indie en la que interpretaba a una madre soltera, que vive en una caravana, en unas circunstancias muy adversas. Era una historia oscura y me ha dejado bastante tocada. Te afecta, pero de una manera extraña también disfruto de ese proceso.

Mujerhoy ¿Le abruma la idea de Hollywood o se siente cómoda allí?

Lily James Cuando estoy rodando, solo estoy concentrada en mi trabajo. Vivo, respiro, duermo y como pensando en la película. Pero luego, vuelvo a mi vida normal... Hace un año que rodé Baby driver y desde entonces no había vuelto a pisar Estados Unidos. Por eso, en cierta forma, no siento que pertenezca a Hollywood.

Mujerhoy ¿Y cree que debería mudarse a Los Ángeles para apuntalar su carrera?

Lily James Me encanta Londres y siempre será mi hogar, aunque también me gustaría vivir en Nueva York. Pero no siento que tenga que hacerlo, simplemente soy joven y creo que es interesante vivir en sitios diferentes.

"En mi primera alfombra roja tuve un ataque de nervios. ¡No entendía nada! Ahora lo disfruto."

Mujerhoy Siempre se ha definido como feminista. ¿Le alegra que por fin se hable tan abiertamente del tema?

Lily James Claro que sí. Cada vez hay una conciencia mayor sobre las batallas que nos quedan por librar. En este momento extraño y bastante terrorífico que estamos viviendo, que la gente se manifieste y proteste es inspirador y más necesario que nunca.

Mujerhoy ¿Qué relación tiene con el mundo de la moda? ¿Lo siente como una obligación o un placer?

Lily James Al principio, simplemente era algo que venía con este trabajo. No me apasionaba. Eso de tener que ponerme vestidos y arreglarme para un evento me resultaba surrealista. Recuerdo que en mi primera alfombra roja tuve un ataque de nervios. ¡No entendía nada! [Risas] Pero ya he aprendido a disfrutar. Ahora lo sigo viendo como una parte de mi trabajo, pero ya no me intimida ni me asusta.

Muy personal:

Mujerhoy ¿Es de las que hace planes o se deja llevar?

Lily James Me dejo llevar... Mi única obsesión es rodearme de gente brillante y excitante. Acabo de rodar una película dirigida, producida y escrita por mujeres. No estaba en mis planes, pero sucedió y fue maravilloso. Por eso, me lo tomo día a día, papel a papel y reto a reto.

Mujerhoy ¿Y cómo lleva esa experiencia surrealista que puede ser la fama?

Lily James Tengo la suerte de pasar muy desapercibida. Casi nadie me reconoce en la calle, así que siempre voy de incógnito.

Mujerhoy Pero la prensa en Gran Bretaña la tiene muy marcada...

Lily James Sí, pero se me da muy bien ignorar los cotilleos. Todo eso me da igual. Además, me estoy tomando un descanso de Instagram. He descubierto que es muy saludable. Lo único que me afecta es cuando hablan de mi trabajo como actriz.

Mujerhoy ¿Se refiere a las críticas?

Lily James Sí. En alguna ocasión, he leído comentarios y me he sentido muy dolida. No puedes caer en eso. Hace demasiado daño.

Mujerhoy ¿Qué persona se ocupa de decirle las cosas como son?

Lily James Mi novio y, sobre todo, mi madre. Ella tiene la habilidad de mandarme un mensaje cuando más lo necesito. Y es muy buena recordándome ciertas cosas cuando estoy estresada, cansada o abrumada. Hablar con ella siempre simplifica las cosas.

Mujerhoy ¿Compartir su vida con otro actor es una ventaja?

Lily James Yo creo que sí, porque es más fácil hablar de ciertas cosas con alguien que entiende perfectamente por lo que estás pasando cuando trabajas. Pero también es bueno rodearte de gente que no pertenece a ese mundo para no vivir en una burbuja. Hay que encontrar el equilibrio.

Mujerhoy ¿Qué le gustaría estar haciendo dentro de 10 años?

Lily James Estoy llegando a un punto de mi vida en el que me emociona mucho la idea de tener mi propia familia. No quiero pensar solamente en trabajo. Cuando tenía 20 años, eso era lo único que me preocupaba, pero ahora ya no...

Además...

- Lily James, imagen del perfume My Burberry Black

- Síguele la pista a Lily James