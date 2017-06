Lo que el odio ha unido...

Compartir en google plus

Tus odios están bien referenciados y se sustentan en un cuerpo teórico rico y diverso. A ti, podrían definirte a partir de sus odios. Pues bien, imagina que en tu búsqueda de pareja encuentras a alguien que comparte con entusiasmo tus mismas aversiones. Tanto que no teme hacerlo público. Pues esa persona podría convertirse en tu alma gemela porque odiar, queridas, une y mucho.

Esta es la teoría de una nueva versión de Tinder llamada Haters, que forma parejas a partir de sus manías. Es decir, cuando haces tu perfil, no cuentas cuánto te gusta viajar, cuánto disfrutas del cine o lo interesada que estás en el postestructuralismo y las vanguardias. No. Tu perfil contará tus odios por orden de prioridades. Por ejemplo: "Me llamo Ana. Odio en primer lugar los boquerones en vinagre. Detesto con la misma fuerza a los cuñados y las sandalias-botín. Tendremos largas y agradables tardes de conversación si sientes, como yo, aversión al reguetón".

Si la persona que te encuentra se identifica con tu perfil del odio y te desplaza a la derecha el amor está a punto de brotar como rosa en primavera. Haters te da cuatro opciones para mostrar tu odio, buscará las coincidencias entre tus manías y las de otros usuarios y te mostrará potenciales almas gemelas. Y hay que reconocer que comprobar que existe una alma sobre la faz de la tierra que odia lo mismo que tú pone al cerebro a segregar serotonina a mares. Esta hormona fomenta el apego y, de ahí al enamoramiento, hay dos gin tonics.

Los creadores de Haters basan su invento en el fracaso de las supuestas afinidades para unir al personal. La gente no se enamora siempre de quien comparte sus gustos. Además, se miente más si uno se describe como una persona de bien, que va a la filmoteca, lee ensayos y no fuma, que cuando uno se pone en modo hater y cuenta sus miserias. Entro en Haters y veo que hay varias opciones de odios. Por ejemplo: Gente que odia las multinacionales pero tiene un iPhone, Gente que rompe los chips dentro del guacamole, Donald Trump...

Aunque el experimento está en pruebas y solo está disponible en inglés, voy a crear mi perfil. Solo debo decidir cómo ordeno mis cuatro aversiones centrales: la bachata, los zapatos blancos masculinos (excepto zapatillas), Javier Cárdenas y el diseño de cejas de Cristiano Ronaldo. Una vez establecido el orden de mis manías, me sentaré a esperar en mi pantalla al verdadero príncipe azul.

Moraleja: Lo que el odio ha unido que no lo separe el hombre.

Cosas que hacer: Decidir si mi aversión a los tatuajes con letras chinas en las luimbares merece ser reseñado en mi perfil del odio.

Ilustración: Maite Niebla.