Brad Pitt, de fiesta en el Festival de Glastonbury con...

27 jun 2017

Cierto es que, desde que se separara de Angelina Jolie, no han cesado los rumores que ligan a Brad Pitt con todo tipo de famosas, desde Charlize Theron o Elle Macpherson a su mismísima y casadísima ex, Jennifer Aniston. Sin embargo, esta vez el rumor es repetitivo: ya en abril se publicó que coqueteaba fuertemente con la mujer que nos ocupa durante una cena privada que se celebró a propósito de su última película, 'La ciudad perdida de Z'. Ella, sin embargo, lo negó todo: "No voy a dignificar ese rumor con una respuesta", afirmó tajante.

Y, sin embargo, aquí estamos, varios meses después, hablando de una segunda cita que sí ha trascendido públicamente porque se produjo ante miles de personas, en el Festival de Glastonbury, probablemente la cita musical más importante del verano británico. Esta vez, fueron muchos los que vieron a Sienna Miller, la rubia actriz, modelo y diseñadora de moda británica, y a Brad Pitt en roce constante. Al menos, así lo publican los tabloides británicos, citando las "fuentes fidedignas" de rigor.

Por lo visto, Brad emergió de las sombras festivaleras para sumarse a Sienna en el bar VIP del "backstage" del escenario principal, donde había actuado Noel Gallagher y Bradley Cooper, también presentes en el jolgorio. Después, se retiraron al más reservado espacio "Rabbit Hole", un club que no tardó en cerrar, y del que la pareja salió del brazo y con destino desconocido. Quizá al mismo hotel, quizá no. Pronto lo sabremos.

