Se confirma la "kylieficación" de Kendall Jenner

27 jun 2017

Compartir en google plus

Era la última esperanza para la naturalidad dentro de la familia Kardashian, un matriarcado en el que las mujeres se han reconstruido a sí mismas prácticamente de cabeza a pies. Desde adolescente, Kendall Jenner se hizo notar como la más sensata, la más deportiva, la más esbelta y la menos "producida" de las hermanas, una ausencia de retoque clónico que le sirvió a la hora de triunfar en la industria de la moda. Toda esa distancia, medida en centímetros de productos inyectables, se ha reducido ahora al mínimo. Kendall se ha "kylieficado" y poco hay ya que la distinga de su hipersexy hermana menor.

Le ha debido costar a Kendall resistirse a la sexualización total del look de sus hermanas, siempre a tope de sexy, caminando con éxito por el lado peligroso de lo erótico-vulgar. Sobre todo, le debió costar un potosí no ponerse labios, pues ella también lucía una boca más fina de la que ordenan los cánones de la perfección femenina. Pues bien: ya ha dejado de resistirse. Sus últimas fotos no solo ponen en evidencia labios nuevos, sino un nuevo aire de cara y/o de maquillaje que la convierte en otra Kylie. Ya tenemos dos.

Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 2:58 PDT

No podremos, sin embargo, confirmar ningún tipo de retoque estético porque Kendall sigue negando la mayor: se empeña en impugnar lo evidente con el argumento de que nunca pondría en peligro su carrera en la moda. Sin embargo, con sus dos hermanas más retocadas haciéndose de oro sin trabajar tantísimo como ella, puede que haya decidido dedicarse más a las redes, donde triunfan las mujeres supereróticas, y menos a las pasarelas, que prefieren más lienzos casi en blanco. Veremos.

Te interesa:

- Kendall Jenner brilla sobre la alfombra roja de Cannes

- La kimificación de Kendall Jenner en Coachella