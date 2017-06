Tenemos que luchar porque las mujeres podamos ser el motor de las historias

27 jun 2017

Actriz de éxito y referente de estilo sobre la alfombra roja, Inma Cuesta es además una de las voces más comprometidas de nuestro cine, como demuestra su activismo a favor de la igualdad de la mujer y ahora, por si fuera poco, su participación como madrina de "Tu Silla, Su Refugio". Como ella misma nos explica, este proyecto de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) "es una exposición solidaria en la que han participado 60 personalidades del mundo de la cultura, del arte y del deporte, y que estará en CaixaForum hasta el 2 de julio". Además, nos cuenta que "cada una de esas sillas (que han realizado desde Alejandro Sanz a Dani Rovira, pasando por Pablo Alborán, Rosario Flores, Paco León o Jordi Évole) [...] está relacionada con la historia de un refugiado y con un retrato, y se van a subastar para destinar el dinero a CEAR".

Mujerhoy.com Llevas más de una década de éxitos, la crítica, el público y los premios lo avalan. ¿Qué es lo que más te 'pone' de tu trabajo?

Inma Cuesta Lo que más me gusta de mi trabajo es el proceso de creación de los personajes, o de análisis del texto, porque considero que no deja de ser una anatomía de las emociones del ser humano y me da la posibilidad de conocerme más a mí, y de conocer más al ser humano y crecer.

Mujerhoy.com ¿La ilusión por ser actriz pierde emoción según pasan los años?

Inma Cuesta No. Yo soy una persona que necesito sentir que estoy siempre evolucionando, creciendo, avanzando y aprendiendo. Si no tengo ese motor de aprendizaje, me aburro.

Mujerhoy.com ¿Qué proyecto te ha dado más satisfacciones… y cuál más dolores de cabeza?

Inma Cuesta Depende. Yo creo que cada personaje y cada trabajo es un paso en mi carrera y en mi trayectoria profesional. Hay personajes que te llegan de una manera más fuerte o más intensa, como por ejemplo Hortensia en 'La Voz Dormida', o La Novia, pero al mismo tiempo que tienes satisfacciones, también te dan muchos dolores de cabeza, porque son personajes muy, muy difíciles, y que tienes que entrar por laberintos bastante complejos. Quizá esos dos han sido los personajes que más me han marcado.

Inma Cuesta, madrina de 'Tu silla, su refugio' pinit DR'

Mujerhoy.com Además de una gran actriz, es una de las voces más valientes de nuestro cine. ¿Qué pasa con las mujeres en la industria? ¿Por qué no ocupamos el lugar que merecemos?

Inma Cuesta Bueno, estamos en ello. Creo que queda mucho trabajo por hacer y que tenemos que seguir luchando y peleando porque las mujeres, y las actrices, podamos ser el motor de las historias también; sobretodo cuando la mujer llega a cierta edad, que parece que desaparece de la cinematografía y de la industria. Esperemos que no sea así. En ello estamos y en nuestras manos está seguir cambiando eso.

Mujerhoy.com De Inma Cuesta se ha dicho que "grita con la mirada, ríe con todo el cuerpo y transmite por la piel". ¿Por qué cosas debemos gritar ahora mismo, qué te hace reír y qué es lo más bonito que has transmitido?

Inma Cuesta Hay muchísimas cosas por las que gritar. Como decía el otro día en la rueda de prensa de presentación de la exposición solidaria 'Tu Silla, Su Refugio', el mundo se está convirtiendo en un manicomio y en un muy poblado cementerio, como decía Galeano, y estamos levantando muros en lugar de construir puentes que nos acerquen. Creo que es una oportunidad, con esta iniciativa y con esta exposición solidaria, de reivindicar los derechos de mucha gente a tener algo como una vivienda. Creo que es importante que, ahora más que nunca, seamos capaces de mirar al de al lado, ver a los demás y los problemas de los demás. Hay tantas cosas por las que gritar ahora mismo… Y por las que reír también hay, por supuesto. A mí me hace reír ahora mismo mi sobrina, a la que amo profundamente; y me hace reír ir a un sitio precioso y muy infantil.

Mujerhoy.com Qué es peor, ¿tener 'la voz dormida', ser un poco 'primos' o ser oveja en un rebaño que, en este caso, pierde su tren?

Inma Cuesta Yo creo que nunca hay que tener la voz dormida, que siempre hay que tener voz para decir lo que sentimos, lo que queremos y con lo que soñamos. Ser un poco "primo"… Bueno, de vez en cuando imagino que se es un poco primo cuando no se van a hacer las cosas. No me gusta ser oveja de ningún rebaño, y estoy dispuesta a perder todos los trenes que se tengan que perder, si hay que perderlos se perderán, y si no hay que perderlos, pues no se perderán.

Mujerhoy.com ¿Con qué sueñas y qué le pides al futuro?

Inma Cuesta Sueño con muchas cosas y al futuro no le pido nada, solamente considero que hay que estar en el aquí y en el ahora, en el presente, que bastante es. Y lo que quiera que sea que venga, bienvenido sea, para bien y para mal. Quiero estar en el aquí y en el ahora, que es maravilloso.

+INFO: "Os invito a que vayáis a CaixaForum hasta el 2 de julio, porque verdaderamente 'Tu Silla, Su refugio' es una exposición preciosa", dice Inma Cuesta. Y si no estáis en Madrid, echad un vistazo a la Web: www.tusillasurefugio.org