Así es la mansión donde ya viven los 'mellis' de Beyoncé

27 jun 2017

Por fin ha abandonado el hospital UCLA Medical Center la feliz madre, ya recuperada del parto prematuro, el no menos feliz padre y Blue Ivy y los mellizos Shawn (segundo nombre de Jay Z) y Bea (el apodo familiar de Beyoncé). Sin embargo, no retornan a su domicilio habitual, sino a un enorme complejo residencial de Malibú donde se aseguran la intimidad que necesitan en estos primeros meses de familia numerosa. Su anterior hogar no está tan retirado como quisieran y, además, está hipervigilado habitualmente por paparazzis.

Efectivamente: los Carter se van de alquiler. Se van a dejar 400.000 dólares mensuales en una mansión, La Villa Contenta, de 25.000 metros cuadrados que ocuparán, al menos, todo el verano, mientras encuentran su casa definitiva en Los Ángeles. Les será difícil dejar una casa tan espectacular como esta: cuenta con biblioteca, cocina gourmet, bodega, gimnasio, sala de cine y varias terrazas con vistas al mar o a la piscina, especialmente equipada para el disfrute de los niños.

El hall de entrada es digno de una reina, con sus espectaculares baldosas, una escalera de hierro imperial y, al fondo, el mar. La casa tiene varios salones, casi todos con una decoración en tonos neutros y chimenea que no renuncia a ciertos toques barrocos, como las lámparas candelabro, las pinturas o detalles decorativos de anticuario o con grandes piezas escultóricas.

La cocina es espectacular, de impoluto blanco en la carpintería y encimeras de mármol también en la isla central y con un deje rústico. Muy cerca vemos un comedor informal con vistas al jardín y al mar, como muchas de las estancias de Villa Contenta. El comedor formal, más serio de color, dispone de espacio para al menos diez comensales, que seguramente podrían disfrutar de los vinos de la bodega, la sala de cine o los impresionantes jardines que la rodean. Un sueño de casa.

