El problemón de Beyoncé: Blue Ivy es una marca

27 jun 2017

Era cuestión de tiempo que toda esta fiebre de rentabilizar no ya la fuerza de trabajo de las personas, sino a las personas mismas, llegara a un punto problemático. Casi diría que hasta grave. Hoy, el sueño de cualquier “millenial” o “centennial” pasa por hacer de la propia existencia un recurso económico y poder ganarse la vida gracias a su tirón en las redes. Es el signo de los tiempos. Hace tiempo que nuestros nombres se han convertido en nuestra marca personal y que todos, consciente o inconscientemente, trabajamos en la construcción de dicha marca a través de nuestros perfiles públicos, digitales o no.

En el top de este fenómeno estás las “celebrities” globales: sus nombres son capaces de vender cualquier cosa. Son marca registrada y una empresa en sí mismos. Ahora bien: ¿qué ocurre con los nombres de los niños de los famosos? Desde el mismo momento de su nacimiento, lo quieran o no, acumulan un potencial comercial inigualable, tan capaz de vender como sus padres mismos. Si encima su nombre es distintivo, se convierte en una mina de oro para cualquiera, incluidos los implacables tiburones del mundo empresarial y financiero. ¿Cómo evitar que uno de estos señores registre el nombre de estos niños para explotarlo en su beneficio? A este problemón se está enfrentando ahora mismo Beyoncé.

El pasado febrero, Beyoncé hizo el primer intento de registrar el nombre de Blue Ivy para, supuestamente, lanzar una serie de productos. Se topó, sin embargo, con un obstáculo: una organizadora de bodas llamada Veronica Morales ya había registrado una compañía con ese mismo nombre. El asunto ha llegado a los tribunales y la cosa no pinta bien para la diva de Houston. Morales ha testificado ante el juez que, en realidad, Beyoncé no tiene ninguna intención de comercializar productos bajo el nombre de su hija (algo absolutamente comprensible), sino que pretende proteger su nombre quedándose con la marca (que es, de momento, de Morales) y bloqueando que se use en un futuro. De esta manera, si se admite que Beyoncé pueda registrar el nombre de su hija como marca, estaría cometiendo fraude al no tener intención de usar dicha marca.

¿Cómo es posible que la legislación permita que el nombre de una niña famosa se use con fines comerciales por parte de terceros? “Es solo una niña, pero parece que no hay límites en esta cuestión”, reconoció Jay Z, su padre, a 'Vanity Fair'. “Me he criado en las calles, y hasta en los crímenes más terribles hay una línea que no se cruza jamás: madres y niños. En las calles encuentras más respeto para ellos que en este comercio. ¿Dónde está la humanidad de esta gente?”. Parece que Beyoncé y Jay Z tendrán que tomar una difícil decisión: dejar que terceros usen la marca que registraron legalmente, o lanzar ellos mismos algún producto con el nombre de su hija para arrebatarle la marca. Salen perdiendo en los dos casos.

