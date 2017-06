Bronca maternal de Serena Williams al 'niñato' McEnroe

28 jun 2017

El desbarre de John McEnroe no pudo llegar en peor momento: justo en el día en el que Serena Williams muestra toda la belleza de su embarazo en la portada de 'Vanity Fair'. Es feo, muy feo, cargar contra una mujer embarazada, pero es que además el salida de pata de banco del tenista estadounidense responde a un infantil "quién la tiene más grande" impropio de su edad. Parece que el veterano deportista necesitaba llamar la atención sobre la autobiografía que acaba de publicar, 'But Seriously', y qué mejor que aludir a la demoledora tenista para interesar al personal.

"Si jugara en el circuito de hombres de la ATP sería la número 700", declaró John McEnroe, en un mal gesto que vuelve a traernos a la memoria sus rabietas en la pista, con quejas constantes a los árbitros y arranques de rabia infantiles como estrellar la raqueta contra el suelo. Por suerte, Williams, ex número 1 del circuito femenino, ha demostrado estar a años luz del viejo tenista, sobre todo en cuestión de madurez. Su contestación no solo es irreprochable en las formas, sino que se puede leer con el cariñoso tono de una madre un poco harta de un hijo especialmente faltón.

"Querido John, te adoro y respeto, pero por favor, por favor, no me incluyas en declaraciones que no están basadas en hechos objetivos", escribió Serena Williams en su cuenta de Twitter. "Respeta mi privacidad ahora que estoy centrada en dar a luz a un bebé. Que tenga un buen día, caballero". Un dato que pone a cada uno en su sitio: McEnroe ganó a lo largo de toda su carrera siete títulos en Grand Slam. Serena Williams se proclamó vencedora de 23 torneos, un récord en la era abierta, que comenzó en 1968.

