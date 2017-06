28 jun 2017

La cantante está pasando uno de sus mejores momentos profesionales. Acaba de cumplir 42 años y se encuentra inmersa en el programa 'Zapeando' y ha debutado en 'Tu Cara no me suena todavía'. Sin embargo, su vida personal no va tan bien como le gustaría por culpa de trifulcas familiares.

Esta misma mañana una revista del corazón publicaba en exclusiva que su padre biológico, José Carlos Corradini, ha decidido demandarla y luchar hasta llegar a los tribunales. Al parecer, acaba de iniciar los trámites legales en España para que ella le pase una pensión de alimentos. Esta no sería la primera vez que José Luis Corradini aparece en un medio para hablar sobre su hija y sacar provecho de su fama. Actualmente el padre de la cantante se encuentra sin trabajo y vive en una situación muy precaria en Buenos Aires.

"Ya ha existido una primera reunión con los abogados de la artista para intentar llegar a un acuerdo amistoso", afirma su padre biológico, quien pretende que la ex triunfita atienda sus necesidades básicas interponiendo una demanda. Hace 25 años que Chenoa y su padre no se ven, pero Corradini ha intentado por todos los medios ponerse en contacto con ella sin obtener ninguna respuesta por parte de la cantante.

