Meghan Markle protagonizará un reality

29 jun 2017

Puede que sea la manera más excéntrica y fantástica a la vez de presentar a una futura y foránea Princesa a todos sus súbditos: mediante un "reality show". Parece difícil que Meghan Markle haya aceptado exponer su vida y la de su familia sin la aquiescencia de la que será –quizá este mismo año, el noviazgo va viento en popa– su familia política. Por eso, más que una ocurrencia de la actriz, esto parece una modernísima maniobra publicitaria de la generación de "royals" que pretenden renovar 'La Corona británica: los hijos de Lady Di'.

Un equipo de la televisión británica lleva cuatro meses persiguiendo a la estrella californiana de 35 años, protagonista de la serie 'Suits'. El programa se llamará "Meet The Markles" ("Conoce a los Markles") e incluye entrevistas a sus familiares más cercanos y un relato de su matrimonio y posterior divorcio del productor Trevor Engleson, en 2013. Por descontado, su papel futuro en la Familia Real británica se pondrá sobre la mesa y el príncipe Enrique será el protagonista mudo del "reality".

Por desgracia para Markle, este no es el único proyecto que tratará de contar la verdad, o parte de ella, sobre la próxima princesa británica. Su hermana por parte de padre, Samantha Grant, asegura que está escribiendo un libro titulado 'The diary of Princess Pushy Sister' ("El diario de la hermana de la princesa trepa"), en el que narrará su convivencia con Meghan en California. Desvela que ya soñaba con ser princesa de pequeña, la acusa de abandonarla cuando enfermó de esclerosis múltiple en 2008 y afirma que "Si la familia real supiese cómo ha tratado Meghan a su familia quedaría horrorizada”. Culebrón.

